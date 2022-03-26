26 Mar 2022 - 11:47- Siyaset G: 26 Mar 2022 - 11:49

“Hayat pahalı değil hakkımız olan para cebimize girmiyor”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Türk halkının içinde bulunduğu ekonomik durumu çarpıcı örneklerle ortaya koydu
“Hayat pahalı değil hakkımız olan para cebimize girmiyor” mask

Vatandaşın alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Hüseyin Baş sosyal medya hesabından, “20 yıl önce 1 emekli ikramiyesiyle 1 ev alınabilirken, bugün 4 emekli ikramiyesiyle 1 ev alınamıyor” paylaşımı yaptı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın paylaşımı şu şekilde; “20 yıl önce 1 emekli ikramiyesiyle 1 ev alınabilirken, bugün 4 emekli ikramiyesiyle 1 ev alınamıyor. Hayat pahalı değil, hakkımız olan para cebimize girmiyor!”

ALMAN İŞÇİ 12 AYDA, TÜRK İŞÇİ 500 AYDA!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bir başka paylaşımında ise aynı markanın Almanya’daki ve Türkiye’deki fabrikalarında çalışan iki işçinin aldığı ücret arasındaki farka dikkat çekti. Mercedes fabrikası örneği veren Hüseyin Baş, üretilen aracı Almanya’da çalışan işçinin 12 aylık maaşıyla, Türkiye’de çalışan işçinin ise 500 aylık maaşıyla alabildiğini ifade etti.

BTP liderinin paylaşımı şu şekilde; “2 Mercedes fabrikası. Biri Türkiye’de diğeri Almanya’da. Türkiye’deki fabrikada çalışan işçi ortalama 5 bin TL kazanıyor. Almanya’daki fabrikada çalışan işçi ortalama 5 bin Euro kazanıyor. Üretilen aracı Almanya’da çalışan işçi ortalama 60 bin Euro’ya satın alabiliyor yani 12 aylık kazancıyla. Türkiye’de çalışan işçi ise ortalama 2 milyon 500 bin TL’ye satın alabiliyor yani 500 aylık kazancıyla.”

26 Mar 2022 - 11:47 - Siyaset

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