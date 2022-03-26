26 Mar 2022 - 11:51- Siyaset G: 26 Mar 2022 - 12:13

AKP İl Gençlik Kolları Yöneticisi’nden teşkilat işleri başkanına sert eleştiri

AKP İl Gençlik Kolları Yöneticisi Arda Musaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat İşleri Başkanı Yusuf İbiş’in üslubunu eleştirdi. Musaoğlu, “İşte tam olarak bu yüzden Baki Özdemir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
AKP İl Gençlik Kolları Yöneticisi’nden teşkilat işleri başkanına sert eleştiri mask
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AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir’in görevini bırakmasının arkasında birçok iddia yer alırken Özdemir, parti tüzüğü gereği görevini bıraktığını duyurdu. Yaşanan bu duruma hem partinin gençlik kolları yöneticileri hem de partililer tepki gösterdi. Ayrıca Özdemir’in görevini bırakmasının ardından istifaların yaşandığı da belirtildi.

“İŞTE TAM OLARAK BU YÜZDEN”

AKP İl Gençlik Kolları Yöneticisi Arda Musaoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Musaoğlu, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat İşleri Başkanı Yusuf İbiş’in Özdemir hakkında “Baki ile herhangi bir problemimiz yok” açıklamasıyla Özdemir’in mahalle başkanına ‘başkanım’ diye hitap etmesini karşılaştırarak, “Bir yanda mahalle başkanına “Başkanım” diye hitap eden bir İl Gençlik Kolları Başkanı diğer yanda Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı’na asker arkadaşı gibi hitap eden Genel Merkez Teşkilat Başkanı. Neden mi? İşte tam olarak bu yüzden Baki Özdemir” ifadelerine yer verdi.

26 Mar 2022 - 11:51 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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