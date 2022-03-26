Rafet Yıldızlı yoğun bakımda

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babası, CHP’de iki dönem Merkez İlçe Başkanlığı, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Rafet Yıldızlı’nın rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu, tedavisinin devam ettiği, İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babası Rafet Yıldızlı’nın yanından ayrılmadığı da öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.