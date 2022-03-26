26 Mar 2022 - 12:13- Gündem G: 26 Mar 2022 - 12:15

Rafet Yıldızlı yoğun bakımda

CHP’de önemli görevlerde bulunan, İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babası Rafet Yıldızlı’nın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Rafet Yıldızlı yoğun bakımda mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babası, CHP’de iki dönem Merkez İlçe Başkanlığı, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Rafet Yıldızlı’nın rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu, tedavisinin devam ettiği, İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babası Rafet Yıldızlı’nın yanından ayrılmadığı da öğrenildi.

 

26 Mar 2022 - 12:13 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.586.909 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze Belediyesine ait Wc yerleri kiraya verilecek mask
Gebze Belediyesine ait Wc yerleri kiraya verilecek
Körfez tır parkında bulunan 14 adet ofis kiraya verilecek mask
Körfez tır parkında bulunan 14 adet ofis kiraya verilecek
25 mimardan 5 günde 5 farklı proje mask
25 mimardan 5 günde 5 farklı proje
Şehirler ve sanayinin dönüşümü karbon emisyonunu düşürmekten geçiyor mask
Şehirler ve sanayinin dönüşümü karbon emisyonunu düşürmekten geçiyor
Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz" mask
Başkan Büyükakın: "Farklı bakış açıları görmek istiyoruz"
Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor mask
Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL