Rafet Yıldızlı yoğun bakımda

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babası, CHP’de iki dönem Merkez İlçe Başkanlığı, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Rafet Yıldızlı’nın rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu, tedavisinin devam ettiği, İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babası Rafet Yıldızlı’nın yanından ayrılmadığı da öğrenildi.