Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli istikametinde seyreden 77 plakalı otomobil Çiftlikköy ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kara yolunda can pazarının yaşandığı kazada araçta sıkışan 4 yaralı Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar arından 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaraların hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.