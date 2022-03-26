Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolunda Kocaeli istikametinde seyreden 77 plakalı otomobil Çiftlikköy ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. Kara yolunda can pazarının yaşandığı kazada araçta sıkışan 4 yaralı Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar arından 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaraların hayati tehlikelerini bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
26 Mar 2022 - 12:19- Asayiş Güncelleme: 26 Mar 2022 - 12:22
Yalova-İzmit karayolunda can pazarı: 4 yaralı
Yalova-İzmit karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydan gelen kazada 4 kişi yaralanırken karayolunda can pazarı yaşandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.