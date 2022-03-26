Körfez tır parkında bulunan 14 adet ofis kiraya verilecek

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda açık adresi ve ihale bilgileri belirtilen Kıraathane Bölümü ve 13 adet ofis 06/04/2022 tarihinde Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi No:8/1 İzmit/KOCAELİ adresindeki İl Müdürlüğümüz hizmet binası toplantı salonunda açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

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