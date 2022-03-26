Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda açık adresi ve ihale bilgileri belirtilen Kıraathane Bölümü ve 13 adet ofis 06/04/2022 tarihinde Yahyakaptan Mahallesi Çamsakızı Caddesi No:8/1 İzmit/KOCAELİ adresindeki İl Müdürlüğümüz hizmet binası toplantı salonunda açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.
26 Mar 2022 - 12:22- Gündem Güncelleme: 26 Mar 2022 - 12:25
Körfez tır parkında bulunan 14 adet ofis kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez tır parkında bulunan 14 adet ofis kiraya verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.