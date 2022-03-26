Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikent Mah. Mutlukent Bulvarı (eski Muhtarlık yeri), Eskihisar kalealtı bölgesi ve Şehit Şaban Töngel parkı içinde bulunan WC’ ler ile Barış Mah. Kamyon Garajında bulunan 2 (iki) adet K11-K12, Ademyavuz, Mevlana ve Tatlıkuyu Kapalı Pazar yeri içerisinde bulunan 8 adet WC'lerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
26 Mar 2022 - 12:25- Gündem Güncelleme: 26 Mar 2022 - 12:27
Gebze Belediyesine ait Wc yerleri kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Belediyesine ait Wc yerleri kiraya verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.