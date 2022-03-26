Gebze Belediyesine ait Wc yerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikent Mah. Mutlukent Bulvarı (eski Muhtarlık yeri), Eskihisar kalealtı bölgesi ve Şehit Şaban Töngel parkı içinde bulunan WC’ ler ile Barış Mah. Kamyon Garajında bulunan 2 (iki) adet K11-K12, Ademyavuz, Mevlana ve Tatlıkuyu Kapalı Pazar yeri içerisinde bulunan 8 adet WC'lerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...