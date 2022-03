Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dirençli ve yaşanabilir şehirler bırakmak amacıyla düzenlediği Kartepe Zirvesi 2022, üçüncü günde özel oturum ve konuları ile devam ediyor. ‘Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’ temasıyla gerçekleşen zirvede ele alınan konulardan biri de ‘Dijital Şehirler’ oldu. Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, “Bugün Bilişim Vadisi'nde uçan araba yapıldığını biliyor musunuz? Helikopter pistinde testleri yapılıyor. Uçan arabamız var. Türkiye’de 2 tane uçan araba üretiliyor. Bir tanesi, Bilişim Vadisi'nde’’ dedi.

AKILLI ŞEHİRLER OTURUMU

Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrı Paşa Salonu’nda ‘Şehirlerimizi akıllı hale getirmek için nasıl bir yol haritasına ihtiyacımız var ?’ sorusuna cevap arandığı oturumun moderatörlüğünü Ey Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve Veri Analitik Hizmetleri Sektör Lideri Serter Baltacı yaparken, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Coğrafya Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Yıldırım Bayar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Özgür Talih oturuma ilişkin konuşmalar yaptı.

GÖRGÜN’ÜN SELAMINI İLETTİ

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün selamlarını katılımcılara ileterek konuşmasına başlayan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Kartepe Zirvesi’ni düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti. ASELSAN’ın bir savunma sanayi şirketi olduğunu ve şirketin bir kolunun da sivil sektörlere hizmet ettiğini belirten Çelik, ASELSAN’ın 5 ana çalışma faaliyetleri bulunduğunu aktardı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE ÇEVİKLİĞİ ELE ALIYORUZ”

Konuşmasına devam eden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Bu çalışma kapsamında tabi ki bu sürekli kalabalıklaşan ve önümüzdeki yıllarda dünyada yaşayan nüfusun yüzde 90’lara varan şekilde, büyükşehirlerde yaşamaya doğru evrildiği dönemlerde, bu şehirlerin yönetimi ve akıllı bir şekilde yönetimi en önemli problemler haline gelmektedir. Ve onun için de bugünümüzden, önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede planlamalarımızı yapmamız, icraya geçmeye ve de bunu yaşanabilir şehirler, dirençli şehirler, akıllı şehirler haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için bizim ASELSAN olarak yol haritamızda bulunan çalışmalarımızı sürdürülebilirliği ve çevikliği ele alıyoruz. Çünkü bulunan sistemler ve çözümler yaşayabilir olmalı, güncellenebilmeli ve önümüzde olabilecek problemlere ve değişimlere göre önlem alabilecek şekilde yapılması gerekiyor. Yani bir sistem tasarımı süreci gerekiyor” dedi.

“ŞEHİRLERİN KÜLTÜRÜ VE YAPISI FARKLIDIR”

Şehirlerin kendi lokal problemlerine yönelik çözümler hazırladıklarını ifade eden ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Yaptığımızı çalışmalarda biz şehirlerimizdeki yöneticilerimizle o bölgede bulunan akademisyenlerle, çalışmalar yapıyoruz. Ve şehirlerin kendi lokal problemlerine yönelik çözümler hazırlıyoruz. O yüzden bir Kocaeli bölgesinin problemiyle, bir Konya Büyükşehir Belediyesi’nin problemi ve şehir kültürü farklıdır, yapısı farklıdır. Şırnak'ta bulunan bir yerel yönetimin ihtiyaçları ve önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçları ve çözümleri farklıdır. O yüzden biz her bir bölgeyi, her bir alanı ayrı bir proje olarak ele alıyoruz, çözümlerimizi de ona göre yerine getiriyoruz” dedi. Son olarak akıllı şehirlerde kullanılan sistemlere değinen Çelik, “Bunları Türkiye'de Kırıkkale, Samsun, Rize, Tekirdağ’da uyguladık. Şu an da Konya'da büyük bir fizibilite çalışmaları devam ediyor. Van'da su yönetimi uygulandı. Yüzde 30'lara yakın tasarruf sağlandı su yönetiminde” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR KURUCU ORTAKLARIMIZDAN”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu da Kartepe Zirvesi’nin düzenlenmesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür edip, ”Anlamlı bir program organize etmişler. Büyükşehir akıllı şehrin ulaşması noktasında kurucu ortaklarımızdan. Böyle bir zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ardından sözlerine başlayan İbrahimcioğlu, “Akıllı şehir, akıllı insanla mümkündür. Yani insanın, dolayısıyla beşeri sermayenin belli bir nitelik kazanması ve o nitelikle beraber oluşacak teknolojik altyapının ürüne dönüşmesi, hem de o teknolojik alt yapının kullanılması için buna ihtiyaç var. Biz hangi noktasındayız bunun? 2019 yılı sanayi strateji belgesinde, 5 tane ana başlık belirlendi. Bir tanesi yüksek teknoloji ve inovasyon, diğer tarafta dijital dönüşüm, beşeri sermaye, girişimcilik ve altyapı. Yani bunların tamamı aslında bir şehrin, yani bölgesel kalkınma dediğimiz ülkemiz için de önemli olduğunu inandığımız, bu manada çalışmalar yapılan yerde, bölgesel kalkınmanın tamamına hizmet edecek 5 ana başlığı da ifade etmiş olayım. Dolayısıyla bir akıllı şehir kurgularken, bu 5 ana başlığa da ihtiyacımız var” dedi.

“FİRMALARA TEŞVİKLER VE DESTEKLER VERİYORUZ”

Konuşmasında akıllı şehirler konusunda değinen İbrahimcioğlu, şöyle konuştu; ‘’Biz tabi burada çalışmalarımızı yaparken, kurguladığımız Bilişim Vadisi eko sistemindeki Kocaeli merkezimizdir, doğru. Ama hem İzmir'e hem İstanbul'da kampüsler kurduk. Amacımız aslında bu bölgesel kalkınmanın, şehirlerin akıllanması için gerekli olan know-how sağlamaktır. Bununla beraber şunu ifade etmek lazım ki, akıllı şehir veriye dayalı yönetilen şehir demektir. Ve bu şehirlerin güvenliği, verilerin sonra anonimleşerek kullanılabilmesi. Çünkü verileri topluyoruz. Bu akıllı şehir hepimizin verisini toplamak zorunda, yoksa akıllı şehir olmaz. Bu verileri toplayacak, alt yapı ve sistemleri geliştirecek firmalarımız mevcut. Ve biz bu firmalara teşvikler ve destekler veriyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE 2 TANE UÇAN ARABA ÜRETİLİYOR’’

Bilişim Vadisi’nde yapılan çalışmaları anlatan Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, “Bugün Bilişim Vadisi'nde uçan araba yapıldığını biliyor musunuz? Hatta uçuyor. Bayağı uçuyor, helikopter pistinde testleri yapılıyor. Uçan arabamız var. Türkiye’de 2 tane uçan araba üretiliyor. Bir tanesi, Bilişim Vadisi'nin içerisinde. Bu aslında şehirlerimizde yeni regülasyonların da ihtiyaç olduğunun göstergesi” ifadelerini sarf etti.

“EKO SİSTEMİ İNŞA ETMELİYİZ”

Coğrafya Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Yıldırım Bayar, “Eko sistemi inşa etmeliyiz. Yaşanabilir ve sürdürebilir şehirlere ulaşmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı buna en geniş manada yer veriyor. 2022’in ilk çeyreğindeyiz. Kritik eylemleri başarıyla tamamladık. İnsan odaklı olmak, insana hizmet etmek hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

“KARTEPE ZİRVESİ İÇERİĞİ ZENGİN BİR PROGRAM”

Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Özgür Talih, sözlerine teşekkür konuşmasıyla başladı. Talih, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nezdinde tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. İçeriği zengin bir program. Burada bulunmaktan dolayı mutlu oldum” dedi. Akıllı ulaşımın sistemlerinin sağladıklarını bir sunumla anlatan Talih, “Nüfus artışının vatandaşların ulaşımı araç ihtiyacını artırdı. Bu sistemde akıllı yönetimden, akıllı binalara kadar birçok çok çeşit var. Kent içi alanlarda da bu uygulamalardan ihtiyaç sağlanacak” diye konuştu.