Senin Sebai gündemde

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından iki ülkenin futbol liglerinde oynayan yabancı futbolculara FIFA tarafından transfer izni getirilmişti. Rusya’da oynayan Senin Sebai öne çıktı
SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA SAĞLANACAK
Dino’nun gitmesinin ardından santrforda Babacar ve Samet Ali ile sezonu bitirecek olan yeşil siyahlılarda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak bir santrfor transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen yeşil siyahlılar 2-3 isim üzerinde duruyordu. Bu isimler arasında yer alan Senin Hyacinthe Sebai üzerinde karara varıldığı öğrenildi.
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN DE TEKLİF YAPILACAK
Futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapılması beklenirken, önümüzdeki sezonun opsiyon hakkının da Kocaelispor’da olması için teklif sunulacak. 1993 doğumlu Fildişi Sahili doğumlu futbolcu Rusya’nın Akhmat Grozny takımında forma giyiyordu. 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen, bu sezon 17 maçta 2 kez fileleri havalandıran Sebai 2 de asist yaptı. Sebai’nin Rus takımı ile sözleşmesi önümüzdeki bu Haziran’da sona erecekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.