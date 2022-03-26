Senin Sebai gündemde

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından iki ülkenin futbol liglerinde oynayan yabancı futbolculara FIFA tarafından transfer izni getirilmişti. Rusya’da oynayan Senin Sebai öne çıktı

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA SAĞLANACAK

Dino’nun gitmesinin ardından santrforda Babacar ve Samet Ali ile sezonu bitirecek olan yeşil siyahlılarda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak bir santrfor transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen yeşil siyahlılar 2-3 isim üzerinde duruyordu. Bu isimler arasında yer alan Senin Hyacinthe Sebai üzerinde karara varıldığı öğrenildi.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN DE TEKLİF YAPILACAK

Futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapılması beklenirken, önümüzdeki sezonun opsiyon hakkının da Kocaelispor’da olması için teklif sunulacak. 1993 doğumlu Fildişi Sahili doğumlu futbolcu Rusya’nın Akhmat Grozny takımında forma giyiyordu. 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen, bu sezon 17 maçta 2 kez fileleri havalandıran Sebai 2 de asist yaptı. Sebai’nin Rus takımı ile sözleşmesi önümüzdeki bu Haziran’da sona erecekti.