26 Mar 2022 - 15:41- Spor G: 26 Mar 2022 - 15:42

Amatör kulüplere malzeme desteği
Amatör kulüplere malzeme desteği mask

Darıca Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle malzemeler, amatör spor kulübü temsilcilerine teslim edildi. Törene; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan ile spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı.

 

26 Mar 2022 - 15:41 - Spor

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