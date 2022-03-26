Amatör kulüplere malzeme desteği

Darıca Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle malzemeler, amatör spor kulübü temsilcilerine teslim edildi. Törene; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan ile spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.