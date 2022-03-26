Romen milliler Kocaeli’ye bayıldı

Romanya U18 Milli Takımı Kocaeli'de kampa girdi. Başiskele Yeniköy Ediz Spor Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren Romanya U18 Milli Takımı, Türkiye ile hazırlık maçında karşılaştı. 3-0 mağlup olan Romanya, bugünü antrenman ile geçirdi. Romanya U18 Milli Takımı, yarın yine Türkiye ile Gölcük Şehir Stadında hazırlık maçı yapacak.
OPRESCU: “TEŞEKKÜR EDERİZ”
Dün akşam oynadıkları maçtan mağlubiyet ile ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Romanya U18 Milli Takımı Teknik Direktörü Daniel Oprescu, "Bu istediğimiz bir şey değildi. Yarın gene oynayacağız. Her şey için çok teşekkür ederim. Bizi çok iyi ağırlıyorlar. 26 Mart'ta ülkemize döneceğiz. Burada 5 gün geçireceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.