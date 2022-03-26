26 Mar 2022 - 15:41- Spor G: 26 Mar 2022 - 15:42

Romen milliler Kocaeli’ye bayıldı
Romen milliler Kocaeli’ye bayıldı mask

Romanya U18 Milli Takımı Kocaeli'de kampa girdi. Başiskele Yeniköy Ediz Spor Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdüren Romanya U18 Milli Takımı, Türkiye ile hazırlık maçında karşılaştı. 3-0 mağlup olan Romanya, bugünü antrenman ile geçirdi. Romanya U18 Milli Takımı, yarın yine Türkiye ile Gölcük Şehir Stadında hazırlık maçı yapacak.

OPRESCU: “TEŞEKKÜR EDERİZ”

Dün akşam oynadıkları maçtan mağlubiyet ile ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Romanya U18 Milli Takımı Teknik Direktörü Daniel Oprescu, "Bu istediğimiz bir şey değildi. Yarın gene oynayacağız. Her şey için çok teşekkür ederim. Bizi çok iyi ağırlıyorlar. 26 Mart'ta ülkemize döneceğiz. Burada 5 gün geçireceğiz" dedi.

 

26 Mar 2022 - 15:41 - Spor

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