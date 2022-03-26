28 Haziran Ortaokulu’ndan muhteşem bir başarı hikayesi

Bursa’da sona eren Türkiye Okullar Arası Yıldız Futbol Yarı Finallerinde ilimizi temsil eden 28 Haziran Ortaokulu unutulmaz bir final maçının ardından İzmir Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu’nu penaltılar sonunda 9-8 mağlup ederek Türkiye’nin en iyi 8 okulu arasına adını yazdırdı

UNUTULMAZ BİR FİNALDİ

Kocaelispor U-13 takımı futbolcularının ağırlıklı olarak yer aldığı 28 Haziran Ortaokulu ile ağırlıklı olarak Göztepe’nin futbolcularından oluşan İzmit Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu inanılmaz bir final maçında karşılaştı. Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına girmek isteyen iki takımın mücadelesinde normal süre 3-3, uzatma anları da 4-4 sona erdi. Penaltılarda hata yapmayan 28 Haziran, dişli rakibini 9-8 mağlup etti ve adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına yazdırdı.

DEVRE 1-1 SONA ERDİ

25’şer dakikadan iki devre halinde oynanan Bursa’daki zorlu maçın henüz 3. dakikasında ekibimiz geriye düştü. Ancak 28 Haziran, kısa bir süre sonra Ensar’ın pasında Yiğit’in topu ağlara göndermesi ile beraberliği buldu. Mücadelenin ilk yarısında net fırsatları gole çeviremeyen 28 Haziran, soyunma odasına 1-1 girdi.

NE OLDUYSA SON 5 DAKİKADA OLDU

İkinci yarıda Kocaelispor daha derli toplu bir oyun ortaya koydu. Yeşil siyahlılar Melih’in orta şut karışımı vuruşunda 2-1 öne geçti. 48. dakikada da Arda yaklaşık 30 metreden çektiği şut sonrası inanılmaz bir gole imza attı. “3-1” 28 Haziran için her şey yolunda giderken ne olduysa son 5 dakikada oldu. İzmir ekibi 55’te farkı 1’e indirdi, 60’ta da duran top sonrası beraberliği buldu.

YOK BÖYLE BİR MAÇ

Uzatmanın son saniyelerinde ise 28 Haziran’da Ahmet Hakan gole giden rakibini düşürdü ve kırmızı kart gördü. Belki de bu kırmızı kart maçın en doğru hareketiydi. 5’er dakikadan 2 devre halinde oynanan uzatmaların ilk devresinde gol olmadı. 1 kişi eksik mücadele eden ekibimiz 5 dakikalık uzatmaların ikinci yarısında Arda’nın golü 4-3 öne geçti. Ancak İzmir temsilcisi bitime saniyeler kala duran top sonrası ağları görünce skor 4-4 oldu, penaltılara da bu skorla gidildi.

HAYAT DURDU, HALİT DURMADI!

Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta iki takım da ilk 4 penaltıyı gole çevirirken ekibimizde Ensar, Emircan, Ahmet Tuna ve Arda penaltı gollerini atan isimlerdi. 28 Haziran’ın kalecisi Yağız beşinci penaltıyı kurtardı ancak hakem penaltıyı Yağız’ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesi ile tekrarlattı. Yağız ikinci penaltıda da gole izin vermedi. Kader anında topun gerisine Yeşilovaspor’dan Halit geçti. Zamanın durduğu anlarda Halit şık bir vuruş sonrası topu ağlara gönderdi ve 28 Haziran Ortaokulu, Türkiye finallerine kaldı.

KAPTAN LEVENT’İN VEFASI

Maçın ardından ortalık ana baba gününe göndü. İzmirli çocuklar üzüntüden, 28 Haziran’ın futbolcuları da stres ve sevinçten hüngür hüngür ağladı. Hayatları boyunca unutamayacakları bir maçı geride bırakan Göksel Ali Argun ile Erhan Okur’un öğrencileri maçın ardından açtıkları Kocaelispor atkısı, Hodri Meydan bayrağı ve kaldırdıkları şampiyonluk kupası ile fotoğraf verdi. Finaller Nisan sonunda Manisa’da gerçekleşecek. Öte yandan Kaptan Levent’in sol omzundaki sakatlığı futbolcuyu çok zorladı. Levent’in çekilen filminde köprücük kemiğinde kırık tespit edilirken Levent’in bu şekilde mücadele ettiği ifade edildi.