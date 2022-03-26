Türkiye U-18, Romanya’nın kâbusu oldu: 2-0

Türkiye U-18 Milli Takımı, Gölcük İlçe Stadı’nda karşılaştığı Romanya karşısında sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Türkiye’nin gollerini ilk yarıda Devran atarken ikinci yarıdaki gol Başar’dan geldi. Böylece kırmızı beyazlılar çarşamba günü 3-0 mağlup ettiği rakibini bir kez daha üstünlük sağladı.

DEVRAN’DAN MÜTHİŞ GOL

Çarşamba günü yine Romanya U-18 takımını Kocaeli Stadı’nda 3-0 mağlup eden Türkiye, Kocaeli Bölgesi hakemleri Deniz Dilşen, Yusuf Öztürk ve Abdullah Yalçınkaya’nın başarı ile yönettiği Gölcük’teki maçta da oyunun hakimiydi. Romanya ilk maçın aksine ikinci maçında geniş bir rotasyona girerken, Türkiye ise kadroyu bozmadı. Mücadelenin başında Türkiye öne geçti. Takımın merkez orta sahasındaki başarılı futbolcusu, Antalyaspor ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenilen Devran ceza sahası dışından topa çok iyi vurdu ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

BAŞAR RAHATLATTI

İlk 45 dakikada Başar’ın topuk vuruşunda kaleci son anda topu uzaklaştırırken, Emirhan İlkhan da Türkiye adına tehlikeli olan taraftı. İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında da Türkiye topun hakimiydi. Bitime 20 dakika kala sağ kanattan yapılan ortada Başar topun gelişine sağ ayağı ile nefis vurdu ve sağ köşeden millilerimizi 2-0 öne geçirdi. Kalan sürede konuk ekip sahada 10 kişi kalsa da uzatma anlarında penaltı kazandı.

JANKAT PENALTI KURTARDI

Kullanılan penaltıda Jankat Yılmaz gole izin vermedi. Devam eden pozisyonda önce Mario, ardından Borduşanu’nu vuruşlarını da inanılmaz bir refleksle çıkaran genç eldiven ayakta alkışlandı. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve genel manada rakibin oldukça sert oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanan Türkiye U-18 Milli Takımı, Romanya’yı ülkesine mutsuz gönderdi.

TÜRKİYE U-18: 2-ROMANYA U-18: 0

STAT: Gölcük İlçe

HAKEMLER: Deniz Dilşen***, Yusuf Öztürk***, Abdullah Yalçınkaya***

TÜRKİYE: Jankat****, Muhlis*** (Dk.65 Mustafa**), Emir*** (Dk.65 Emre**), Yaşar *** (Dk.65 Emir**), Ali Şahin***, Devran Şenyurt**** (Dk.80 Hamza Yiğit*), Emirhan İlkhan*** (Dk.65 Ali**), Demir Ege Tıknaz** (Dk.36 Buğra**) (Dk.46 Mustafa**), Başar Önal**** (Dk.80 Berzan**), Sami*** (Dk.80 Eren*), Tunahan*** (Dk.80 Özgür*)

ROMANYA: Daniel**, Dragoş**, Şuteu**, Cireşoiu**, Delciu**, Lambrinoc**, Sala**, Tone**, Costea**, Trica**, Pelivan**

GOLLER: Dk. 12 Devran, Dk. 72 Başar