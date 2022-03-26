İyi ki varsın Alper hoca

İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden, son olarak 1. Amatör Lig takımlarından Körfez ekibi Yeniyalı Barbaros Spor Kulübü’nü çalıştıran Savaş Demir ile değerli eşi Tuğba Hanım’ın dünyalar tatlısı 8 buçuk aylık kız bebekleri Elisa Duru’nun, doğduğunda ayak bileği ile ilgili bir sorunu vardı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kızlarının bu hastalığı ile ilgili yoğun araştırmalara giren Demir çifti, aynı zamanda Belediye Derincespor’un da maçlarında doktorluk yapan, Derince Sopalı Araştırma Hastanesi’nin yetenekli hekimlerinden, Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Alper Gültekin’i bulduklarını ve Gültekin’in kızlarını sağlığına kavuşturduğunu ifade etti. Demir ailesi, Doktor Gültekin’e minnet ve şükran borçlu olduklarını ifade ederek, başarılı hekime teşekkür etti.