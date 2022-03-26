İyi ki varsın Alper hoca

İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden, son olarak 1. Amatör Lig takımlarından Körfez ekibi Yeniyalı Barbaros Spor Kulübü’nü çalıştıran Savaş Demir ile değerli eşi Tuğba Hanım’ın dünyalar tatlısı 8 buçuk aylık kız bebekleri Elisa Duru’nun, doğduğunda ayak bileği ile ilgili bir sorunu vardı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Kızlarının bu hastalığı ile ilgili yoğun araştırmalara giren Demir çifti, aynı zamanda Belediye Derincespor’un da maçlarında doktorluk yapan, Derince Sopalı Araştırma Hastanesi’nin yetenekli hekimlerinden, Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Alper Gültekin’i bulduklarını ve Gültekin’in kızlarını sağlığına kavuşturduğunu ifade etti. Demir ailesi, Doktor Gültekin’e minnet ve şükran borçlu olduklarını ifade ederek, başarılı hekime teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.