Beyaz ete Ramazan zammı geliyor

Türkiye'de enflasyonla birlikte son dönemlerde artan gıda fiyatları vatandaşı canından bezdirdi. Zamlı asgari ücret daha cüzdana girmeden uçup gitti. Geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu ete yüzde 48 zam yaptı. Zammın gerekçesini ise ucuz et nedeni ile oluşan uzun kuyruklar şeklinde açıklayarak insanlarla dalga geçti. Et fiyatlarının önlenemez yükselişi sonrası gözler beyaz ete çevrildi. Zam furyası mart ayında beyaz eti teğet geçmedi.

“FİYATLAR ZATEN YÜKSEK”

İzmit’te 30 yıldır hizmet veren Resul Kasap’ın işletmecisi Adem Şenol, “O dönemden sonra düşüş yaşandı. Fiyatlar o günlerde çok fazlaydı. Sonralarda düşüş yaşandı. Düşüş sonrası fiyatlar inişli çıkışlı oldu ama o döneme göre fiyatlar daha uygun. Fiyatlar artıyor ama gücü olanlar vaz geçmiyor. Geçtiğimiz hafta ete zam geldi. Fiyatlar zaten yüksek. Müşterilerimizi tutmak için kar marjımızdan kıstık. Son gelen et zammını minimum oranda yansıttık. Burası 30 yıllık mazisi olan bir işletme. Bütün müşterilerimiz eski müşteri. 10 yaşından beri çalışırım. Müşterilerin çoğu çocukluğumu bilir. Bu nedenle fahiş zamları hemen uygulamıyoruz” dedi.

“RAMAZAN ÖNCESİ ZAM GELECEK”

Uzun yıllardır Baç’ta hizmet veren Baç Et Tavuk işletmecisi Adnan Çorap, “Yüzde 50 ye yakın zam geldi gelmeye de devam edecek. Bugün yarın fiyatlar değişecek. Ramazan öncesi zam yapılacak malesef. Müslüman bir ülkede maalesef bu oluyor. Fiyat cetvelleri güncellenecek. Ete de zam gelecek. Bir hafta önce zam geldi. En son gelen zam ile hemen hemen bütün ürünler 5 lira zamlandı. Biz tavuk bayisiyiz. Satış fiyatlarımız daha uygun. Sürümden ticaret yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

BEYAZ ET FİYATLARI

Baget 33 TL

Sarma 35 TL

Izgara Tava 50 TL

Fileto 50 TL

Bütün Tavuk 28 TL

Tavuk Şiş 50 TL

Kanat 38 TL

Pirzola 30 TL

Tavuk Ciğer 20 TL

İncik 33 TL