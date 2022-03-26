26 Mar 2022 - 20:45- Gündem G: 26 Mar 2022 - 21:44

Beyaz ete Ramazan zammı geliyor

Kırmızı ete gelen fahiş zamlar sonrası beyaz et ile kırmızı et arasındaki fiyat farkı yeniden arttı. Orta gelirli vatandaş yönünü yine beyaz ete çevirdi. Düşük gelirli vatandaş için ise her iki gıdadan da ümidini kesmiş durumda

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Beyaz ete Ramazan zammı geliyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye'de enflasyonla birlikte son dönemlerde artan gıda fiyatları vatandaşı canından bezdirdi. Zamlı asgari ücret daha cüzdana girmeden uçup gitti. Geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu ete yüzde 48 zam yaptı. Zammın gerekçesini ise ucuz et nedeni ile oluşan uzun kuyruklar şeklinde açıklayarak insanlarla dalga geçti. Et fiyatlarının önlenemez yükselişi sonrası gözler beyaz ete çevrildi. Zam furyası mart ayında beyaz eti teğet geçmedi.

“FİYATLAR ZATEN YÜKSEK”

İzmit’te 30 yıldır hizmet veren Resul Kasap’ın işletmecisi Adem Şenol, “O dönemden sonra düşüş yaşandı. Fiyatlar o günlerde çok fazlaydı. Sonralarda düşüş yaşandı. Düşüş sonrası fiyatlar inişli çıkışlı oldu ama o döneme göre fiyatlar daha uygun. Fiyatlar artıyor ama gücü olanlar vaz geçmiyor. Geçtiğimiz hafta ete zam geldi. Fiyatlar zaten yüksek. Müşterilerimizi tutmak için kar marjımızdan kıstık. Son gelen et zammını minimum oranda yansıttık. Burası 30 yıllık mazisi olan bir işletme. Bütün müşterilerimiz eski müşteri. 10 yaşından beri çalışırım. Müşterilerin çoğu çocukluğumu bilir. Bu nedenle fahiş zamları hemen uygulamıyoruz” dedi.

“RAMAZAN ÖNCESİ ZAM GELECEK”

Uzun yıllardır Baç’ta hizmet veren Baç Et Tavuk işletmecisi Adnan Çorap, “Yüzde 50 ye yakın zam geldi gelmeye de devam edecek. Bugün yarın fiyatlar değişecek. Ramazan öncesi zam yapılacak malesef. Müslüman bir ülkede maalesef bu oluyor. Fiyat cetvelleri güncellenecek. Ete de zam gelecek. Bir hafta önce zam geldi. En son gelen zam ile hemen hemen bütün ürünler 5 lira zamlandı. Biz tavuk bayisiyiz. Satış fiyatlarımız daha uygun. Sürümden ticaret yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

BEYAZ ET FİYATLARI

Baget 33 TL

Sarma 35 TL

Izgara Tava 50 TL

Fileto 50 TL

Bütün Tavuk 28 TL

Tavuk Şiş 50 TL

Kanat 38 TL

Pirzola 30 TL

Tavuk Ciğer 20 TL

İncik 33 TL

26 Mar 2022 - 20:45 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.586.909 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Gerçek - Yazıklar olsun mübarek ayı bekliyorsunuz ne fırsatçı ne yam yam olmuşsunuz elin gavutları temizlik hijyen mlz fiyatlarini düşürdü bizimkıler 100/500 zam yaptı müslüman esnaflarımız fabrıkalarımiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 20:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe Zirvesi insanlığı ilgilendiren konulara akademik ışık tutuyor mask
Kartepe Zirvesi insanlığı ilgilendiren konulara akademik ışık tutuyor
Kandıralılar’da yeni başkan Yolcu mask
Kandıralılar’da yeni başkan Yolcu
Bilişim Vadisi'nde uçan araba yapıldığını biliyor musunuz? mask
Bilişim Vadisi'nde uçan araba yapıldığını biliyor musunuz?
Yabancı akademisyenler, dirençli şehirleri Kocaeli’de masaya yatırdı mask
Yabancı akademisyenler, dirençli şehirleri Kocaeli’de masaya yatırdı
Tek çözüm ülkemizin topraklarını işleyebilmek mask
Tek çözüm ülkemizin topraklarını işleyebilmek
Gebze Belediyesine ait Wc yerleri kiraya verilecek mask
Gebze Belediyesine ait Wc yerleri kiraya verilecek
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL