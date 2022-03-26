Beyaz ete Ramazan zammı geliyor

Türkiye'de enflasyonla birlikte son dönemlerde artan gıda fiyatları vatandaşı canından bezdirdi. Zamlı asgari ücret daha cüzdana girmeden uçup gitti. Geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu ete yüzde 48 zam yaptı. Zammın gerekçesini ise ucuz et nedeni ile oluşan uzun kuyruklar şeklinde açıklayarak insanlarla dalga geçti. Et fiyatlarının önlenemez yükselişi sonrası gözler beyaz ete çevrildi. Zam furyası mart ayında beyaz eti teğet geçmedi.
“FİYATLAR ZATEN YÜKSEK”
İzmit’te 30 yıldır hizmet veren Resul Kasap’ın işletmecisi Adem Şenol, “O dönemden sonra düşüş yaşandı. Fiyatlar o günlerde çok fazlaydı. Sonralarda düşüş yaşandı. Düşüş sonrası fiyatlar inişli çıkışlı oldu ama o döneme göre fiyatlar daha uygun. Fiyatlar artıyor ama gücü olanlar vaz geçmiyor. Geçtiğimiz hafta ete zam geldi. Fiyatlar zaten yüksek. Müşterilerimizi tutmak için kar marjımızdan kıstık. Son gelen et zammını minimum oranda yansıttık. Burası 30 yıllık mazisi olan bir işletme. Bütün müşterilerimiz eski müşteri. 10 yaşından beri çalışırım. Müşterilerin çoğu çocukluğumu bilir. Bu nedenle fahiş zamları hemen uygulamıyoruz” dedi.
“RAMAZAN ÖNCESİ ZAM GELECEK”
Uzun yıllardır Baç’ta hizmet veren Baç Et Tavuk işletmecisi Adnan Çorap, “Yüzde 50 ye yakın zam geldi gelmeye de devam edecek. Bugün yarın fiyatlar değişecek. Ramazan öncesi zam yapılacak malesef. Müslüman bir ülkede maalesef bu oluyor. Fiyat cetvelleri güncellenecek. Ete de zam gelecek. Bir hafta önce zam geldi. En son gelen zam ile hemen hemen bütün ürünler 5 lira zamlandı. Biz tavuk bayisiyiz. Satış fiyatlarımız daha uygun. Sürümden ticaret yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
BEYAZ ET FİYATLARI
Baget 33 TL
Sarma 35 TL
Izgara Tava 50 TL
Fileto 50 TL
Bütün Tavuk 28 TL
Tavuk Şiş 50 TL
Kanat 38 TL
Pirzola 30 TL
Tavuk Ciğer 20 TL
İncik 33 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gerçek - Yazıklar olsun mübarek ayı bekliyorsunuz ne fırsatçı ne yam yam olmuşsunuz elin gavutları temizlik hijyen mlz fiyatlarini düşürdü bizimkıler 100/500 zam yaptı müslüman esnaflarımız fabrıkalarımiz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.