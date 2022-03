26 Mar 2022 - 20:45- Gündem

Beyaz ete Ramazan zammı geliyor

Kırmızı ete gelen fahiş zamlar sonrası beyaz et ile kırmızı et arasındaki fiyat farkı yeniden arttı. Orta gelirli vatandaş yönünü yine beyaz ete çevirdi. Düşük gelirli vatandaş için ise her iki gıdadan da ümidini kesmiş durumda