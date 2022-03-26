26 Mar 2022 - 21:15- Gündem G: 26 Mar 2022 - 21:16

Kantinciler, kepenk kapatma noktasında!

SAYKİDER Başkanı Aykut Sunar, okul müdürlerinin kira baskısı ve logolu ürün satma zorunluluğu nedeniyle kantincilerin kepenk kapatacak duruma getirildiğini söyledi
Kantinciler, kepenk kapatma noktasında! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği (SAYKİDER) Başkanı Aykut Sunar, 18 milyon öğrenciye hizmet eden kantin işletmecilerinin, devletin kiracısı olmanın bazı zorlukları yanında Ankara bürokrasisinin araştırmadan, ilgili meslek odalarından görüş almadan oturdukları yerden çıkarılan genelgeler yüzünden zor günler geçirdiklerini ifade etti.

“BULABİLDİĞİMİZ 4 ÜRÜN VAR”

SAYKİDER Başkanı Aykut Sunar, “2016 yılında yasaklı ürünler adı altında, altı doldurulmadan yürürlüğe giren ve devamında 2019 yılında yürürlüğe giren ve bu döneme kadar sürekli ertelenen logolu ürünlerin satışı konusu bizi oldukça zorlamakta. Nedir logolu ürün? Okullar için üretilmiş daha az kalorili ve raf ömrü kısa ürünler. Bulabildiğimiz 4 ürün var. Meyve suyu, patlamış mısır, ayran ve Eker puding. Firmalar bu ürünleri yapmayı reddediyor. Bir elin parmakları kadar logolu ürün bulunmamakta” dedi.

“FİRMALARA BASKI YAPILMIYOR”

Sözlerine devam eden Sunar, “Bu kararları alanlar hiçbir firmaya logolu ürünler konusunda baskı yapamadığı gibi firmalar bu ürünleri yapmayı reddetmiş ve şu anda ülkemizde yok denecek kadar az logolu ürün bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, okulları basıp olmayan ürünleri satmamız konusunda meslektaşlarımıza baskı yapmaktadırlar. Oysa biz aynı baskıyı ufak esnafa değil, güçleri yetiyorsa büyük firmalara yapıp ürün çıkarmalarını sağlamalarını beklerdik” ifadelerini kullandı.

“YA KAPATACAĞIZ YA DA LOGOSUZ SATACAĞIZ”

Son olarak Sunar, “Logolu ürünler maalesef olmadığı için kantin işletmecisi logosuz ürün satmaya devam etmekte ve genelgeye göre suç işlemektedir. Zira kantin işletmecisi meslektaşlarım ya kepenk kapatacak ya da logosuz ürünler satmaya devam edecek. Bazı okul müdürleri ‘tam kira ödenmesi’ konusunda baskı yapıyor. Sonuç alamayınca da sözleşme yenilememe ve buna benzer yöntemler ile meslektaşlarımıza mobing uyguluyor. Gerekirse kantincilere baskı yapan okul müdürlerini de açıklarız” şeklinde konuştu.

26 Mar 2022 - 21:15 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.586.909 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Beyaz ete Ramazan zammı geliyor mask
Beyaz ete Ramazan zammı geliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım, onarım ve yapım ihalelerini iptal etti! mask
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım, onarım ve yapım ihalelerini iptal etti!
Kartepe Zirvesi insanlığı ilgilendiren konulara akademik ışık tutuyor mask
Kartepe Zirvesi insanlığı ilgilendiren konulara akademik ışık tutuyor
Kandıralılar’da yeni başkan Yolcu mask
Kandıralılar’da yeni başkan Yolcu
Bilişim Vadisi'nde uçan araba yapıldığını biliyor musunuz? mask
Bilişim Vadisi'nde uçan araba yapıldığını biliyor musunuz?
Yabancı akademisyenler, dirençli şehirleri Kocaeli’de masaya yatırdı mask
Yabancı akademisyenler, dirençli şehirleri Kocaeli’de masaya yatırdı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL