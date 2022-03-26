Kantinciler, kepenk kapatma noktasında!

Kocaeli Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği (SAYKİDER) Başkanı Aykut Sunar, 18 milyon öğrenciye hizmet eden kantin işletmecilerinin, devletin kiracısı olmanın bazı zorlukları yanında Ankara bürokrasisinin araştırmadan, ilgili meslek odalarından görüş almadan oturdukları yerden çıkarılan genelgeler yüzünden zor günler geçirdiklerini ifade etti.

“BULABİLDİĞİMİZ 4 ÜRÜN VAR”

SAYKİDER Başkanı Aykut Sunar, “2016 yılında yasaklı ürünler adı altında, altı doldurulmadan yürürlüğe giren ve devamında 2019 yılında yürürlüğe giren ve bu döneme kadar sürekli ertelenen logolu ürünlerin satışı konusu bizi oldukça zorlamakta. Nedir logolu ürün? Okullar için üretilmiş daha az kalorili ve raf ömrü kısa ürünler. Bulabildiğimiz 4 ürün var. Meyve suyu, patlamış mısır, ayran ve Eker puding. Firmalar bu ürünleri yapmayı reddediyor. Bir elin parmakları kadar logolu ürün bulunmamakta” dedi.

“FİRMALARA BASKI YAPILMIYOR”

Sözlerine devam eden Sunar, “Bu kararları alanlar hiçbir firmaya logolu ürünler konusunda baskı yapamadığı gibi firmalar bu ürünleri yapmayı reddetmiş ve şu anda ülkemizde yok denecek kadar az logolu ürün bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, okulları basıp olmayan ürünleri satmamız konusunda meslektaşlarımıza baskı yapmaktadırlar. Oysa biz aynı baskıyı ufak esnafa değil, güçleri yetiyorsa büyük firmalara yapıp ürün çıkarmalarını sağlamalarını beklerdik” ifadelerini kullandı.

“YA KAPATACAĞIZ YA DA LOGOSUZ SATACAĞIZ”

Son olarak Sunar, “Logolu ürünler maalesef olmadığı için kantin işletmecisi logosuz ürün satmaya devam etmekte ve genelgeye göre suç işlemektedir. Zira kantin işletmecisi meslektaşlarım ya kepenk kapatacak ya da logosuz ürünler satmaya devam edecek. Bazı okul müdürleri ‘tam kira ödenmesi’ konusunda baskı yapıyor. Sonuç alamayınca da sözleşme yenilememe ve buna benzer yöntemler ile meslektaşlarımıza mobing uyguluyor. Gerekirse kantincilere baskı yapan okul müdürlerini de açıklarız” şeklinde konuştu.