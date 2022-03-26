Çınarlı MTAL’de üretilen deney seti Romanya'ya satılacak

Derince’deki okulda kurulan atölyelerde öğretmen ve öğrenciler tarafından elektrik elektronik deney setleri, turnike geçiş kontrol sistemleri, kolonya, el dezenfektanı ve hijyen malzemeleri üretiliyor. Ürünlerin satışından 2021'de 11 milyon 300 bin lira ciro elde ederek bu alanda Türkiye'de altıncı sırada yer alan okul, haziranda Romanya'ya deney seti ihraç edecek. Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selman Utkan, 2013’te eğitime başlayan okulun 550 öğrencisi bulunduğunu, elektrik elektronik, kimya ve raylı sistemler teknolojileri bölümlerinin olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEKİ OKULLARA GÖNDERİYORUZ”

Elektrik elektronik atölyesindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Utkan, “Elektrik bölümü olan meslek liselerinin deney seti ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okullar için turnike geçiş kontrol sistemlerinin üretimini yapıyoruz. Bunları da Türkiye'nin her yerindeki okullara gönderiyoruz. 2021 yılında üretimimizin yüzde 70'ini deney setleri oluşturdu. Yüzde 20 civarı da turnike sistemleri ürettik” diye konuştu.

"MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN İŞ BULMA SORUNU OLMUYOR"

İhracata dönük hedeflerini de anlatan Utkan, "Anlaşmaları yaptık, kısa sürede Romanya'ya deney setlerinin ihracatını yapacağız. Romanya'daki meslek liselerine de bizim ürünlerimiz satılacak. Aylık 3 bin lira kazanç elde eden öğrencilerimiz oldu. Şu anda yeni siparişlerimizi bekliyoruz. Tekrar üretime başladığımız zaman üretimde çalışan öğrencilerimiz asgari ücret kadar para alacaklar” dedi.