Aras ilçe başkanlarını topladı

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 12 ilçe başkanı, YRP İl Başkanı Mehmet Aras başkanlığında toplandı. Aras’ın gündeminde, partinin 2’nci olağan kongresi, yaklaşan seçimler için yapılması gereken hazırlıklar ve Ramazan ayına yönelik çalışmalar vardı. Ramazan ayı boyunca partinin ilçe teşkilatların tarafından, ilçelerde iftar programları organize edilecek. İftar yemeklerinin sonrasında sahura kadar halkla kucaklaşma programları yapılacak. Partiden aktarılan bilgiye göre, partinin kongresi 15 Mayıs 2022 tarihinde, Atatürk kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek. İlk kongresinde ilçe teşkilatları tarafından belirlenen 600 delege oy kullanacak.



“HALKIN İÇİNDEYDİM”

Toplantıda ilçe başkanlarıyla değerlendirmede bulunan Aras, “Her hafta semt pazarlarında halkın içine karışıyorum. Geçtiğimiz gün perşembe pazarında halkın içindeydim. Halk hayat pahalılığından bezmiş durumda. Halk artık konferanslarda, mitinglerde değil, semt pazarında bile bizi alkışlıyor. Bunların hakkından ancak Yeniden Refah Partisi gelir diyorlar. Ne Cumhur ne Millet İttifakı çare Erbakan iktidarı” dedi.