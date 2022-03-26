Kandıralılar’da yeni başkan Yolcu

11 Ocak 1994 tarihinde İzmit'te faaliyete geçen, bugünlerde kuruluşunun 29. şeref yaşını kutlayan Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 15.Olağan Genel Kurulu, önceki akşam Otel Asya'da toplandı. Divan Başkanlığını Cihat Kaymas, Yardımcılıklarını da Batuhan Üretürk ve Metin Gönül’ün yaptığı genel kurulda, Kandıralıların 15. Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu oldu. Kongreye Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı.

15’İNCİ DÖNEM YÖNETİCİLERİ SEÇİLDİ

Başkanların iki yıl görev yaptığı Kocaeli Kandıralılar Derneği’nde, pandemiye rastlayan faaliyet dönemini tamamlayan 14. Başkan Ali Kocatürk aday olmadığı için 15. Olağan Genel Kurula, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu Başkanlığındaki liste ile gidildi. Gündemdeki 8 maddenin görüşüldüğü genel kurulda, 15’inci dönemde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu (9) asil ve (9) yedek üye, Denetim Kurulu (5) asil ve (5) yedek üye ile Kandıralı Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanları ile STK başkanlarının yer aldığı 55 kişilik Danışma Kurulu üyesinin seçimi yapıldı.

YÖNETİM KURULU (ASİL):

Sinan Yolcu (başkan)

Sertaç Tugay

Erdal Baykara

Harun Reşit Kocagöz

Mehmet Bayrak

Abdurrahman Kaymak

Salim Yaşar

Baturhan Üretürk

Mücahit Küçükcici.

YÖNETİM KURULU (YEDEK):

Adem Arı

Hamza Tüfenk

Altınay Uçar

Emrah Şakacı

Levent Gülcü

Ayhan Özcan

Serkan Filiz

Hakan Saltık

Mehmet Ali Sezer.

DENETİM KURULU (ASİL)

Ahsen Okyar

İbrahim Yılmaz

Ramazan Dağtekin

Timurçin Sevilmiş

İlker Altınten.

DENETİM KURULU (YEDEK):

Pınar Arslan

Muharrem Boz

Ahmet Kızmaz

Volkan Yaşar

Ulaş Onur.

DANIŞMA KURULU

Erol Köse

M. Kazım Dinç

Hurşit Güneş

Turan Sarı

Kenan Evin

Ercüment Şahin

İsmail Genç

Mustafa Öğren

Cengiz Kan

Adnan Turan

Abdullah Köktürk

Ali Kahraman

Sadettin Dündar

Yavuz Güneş

Hüseyin Acurman

İsmail Çapçı

Recep Yıldız

Erdoğan Alkan

Erdoğan Görgün

Ali Kocatürk

Adnan Dursun

Ahmet Dursun

Ali Gezer

Ali Sağlık

Altay Çelebi

Amir Ateş

Aygün Aynagöz

Azime Tezer

Cihat Kaymas

Emel Ceylan Balcıoğlu,

Emre Evren

Engin Ecevit

Faruk Akkoyun

İsmail Akalın

İlyas Taşçı

Kamil Yılmaz

Kenan Acar

Mehmet Kandıra

Murat Aydoğdu

Mustafa Yıldız

Mustafa Küpçü

Necat Çakır

Necati Korkmaz

Orhan Can

Recep Alp

Rüştü Uygur

Salih Horos

Selçuk Uztürk

Songül Filiz Adıbelli

Teoman Yelkencioğlu

Tolga Havuç

Türkan Kandıralı

Ümit Yılmaz

Volkan Bulgurcu.

28 YILDA KANDIRALILAR DERNEĞİ BAŞKANLARI

Emekli Jandarma Alay Komutanı Sadettin Dündar (1994-1996)

Diş Hekimi Turan Sarı (1996-1998)

İşadamı Yavuz Güneş (1998-2000)

Sanayici Günay Gülcü (2000-2002)

Avukat Hüseyin Acurman (2002-2004)

Sigortacı Erdal Baykara (2004-2006)

Dr. İsmail Çapcı (2006-2008)

İşadamı Recep Yıldız (2008-2010)

İzmit Belediyesi İktisat Müdürü Erdoğan Alkan (2010-2012)

Elektrik Elektronik Mühendisi Harun Reşit Kocagöz (2012-2014)

İşadamı Erdoğan Görgün (2014-2016)

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak (2016-2018)

Av. Abdurrahman Kaymak (2018-2020)

Eski Deniz Kıdemli Albay Ali Kocatürk (2020-2022).

SİNAN YOLCU KİMDİR?

1978 yılında Kandıra’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kandıra’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun oldu. Uluslararası bir kimya şirketinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadır. Siyasi ve sosyal hayatın faal üyesi olan Sinan Yolcu, evli ve dört çocuk babasıdır.