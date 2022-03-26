Kandıralılar’da yeni başkan Yolcu

11 Ocak 1994 tarihinde İzmit'te faaliyete geçen, bugünlerde kuruluşunun 29. şeref yaşını kutlayan Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 15.Olağan Genel Kurulu, önceki akşam Otel Asya'da toplandı. Divan Başkanlığını Cihat Kaymas, Yardımcılıklarını da Batuhan Üretürk ve Metin Gönül’ün yaptığı genel kurulda, Kandıralıların 15. Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu oldu. Kongreye Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı.
15’İNCİ DÖNEM YÖNETİCİLERİ SEÇİLDİ
Başkanların iki yıl görev yaptığı Kocaeli Kandıralılar Derneği’nde, pandemiye rastlayan faaliyet dönemini tamamlayan 14. Başkan Ali Kocatürk aday olmadığı için 15. Olağan Genel Kurula, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu Başkanlığındaki liste ile gidildi. Gündemdeki 8 maddenin görüşüldüğü genel kurulda, 15’inci dönemde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu (9) asil ve (9) yedek üye, Denetim Kurulu (5) asil ve (5) yedek üye ile Kandıralı Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanları ile STK başkanlarının yer aldığı 55 kişilik Danışma Kurulu üyesinin seçimi yapıldı.
YÖNETİM KURULU (ASİL):
Sinan Yolcu (başkan)
Sertaç Tugay
Erdal Baykara
Harun Reşit Kocagöz
Mehmet Bayrak
Abdurrahman Kaymak
Salim Yaşar
Baturhan Üretürk
Mücahit Küçükcici.
YÖNETİM KURULU (YEDEK):
Adem Arı
Hamza Tüfenk
Altınay Uçar
Emrah Şakacı
Levent Gülcü
Ayhan Özcan
Serkan Filiz
Hakan Saltık
Mehmet Ali Sezer.
DENETİM KURULU (ASİL)
Ahsen Okyar
İbrahim Yılmaz
Ramazan Dağtekin
Timurçin Sevilmiş
İlker Altınten.
DENETİM KURULU (YEDEK):
Pınar Arslan
Muharrem Boz
Ahmet Kızmaz
Volkan Yaşar
Ulaş Onur.
DANIŞMA KURULU
Erol Köse
M. Kazım Dinç
Hurşit Güneş
Turan Sarı
Kenan Evin
Ercüment Şahin
İsmail Genç
Mustafa Öğren
Cengiz Kan
Adnan Turan
Abdullah Köktürk
Ali Kahraman
Sadettin Dündar
Yavuz Güneş
Hüseyin Acurman
İsmail Çapçı
Recep Yıldız
Erdoğan Alkan
Erdoğan Görgün
Ali Kocatürk
Adnan Dursun
Ahmet Dursun
Ali Gezer
Ali Sağlık
Altay Çelebi
Amir Ateş
Aygün Aynagöz
Azime Tezer
Cihat Kaymas
Emel Ceylan Balcıoğlu,
Emre Evren
Engin Ecevit
Faruk Akkoyun
İsmail Akalın
İlyas Taşçı
Kamil Yılmaz
Kenan Acar
Mehmet Kandıra
Murat Aydoğdu
Mustafa Yıldız
Mustafa Küpçü
Necat Çakır
Necati Korkmaz
Orhan Can
Recep Alp
Rüştü Uygur
Salih Horos
Selçuk Uztürk
Songül Filiz Adıbelli
Teoman Yelkencioğlu
Tolga Havuç
Türkan Kandıralı
Ümit Yılmaz
Volkan Bulgurcu.
28 YILDA KANDIRALILAR DERNEĞİ BAŞKANLARI
Emekli Jandarma Alay Komutanı Sadettin Dündar (1994-1996)
Diş Hekimi Turan Sarı (1996-1998)
İşadamı Yavuz Güneş (1998-2000)
Sanayici Günay Gülcü (2000-2002)
Avukat Hüseyin Acurman (2002-2004)
Sigortacı Erdal Baykara (2004-2006)
Dr. İsmail Çapcı (2006-2008)
İşadamı Recep Yıldız (2008-2010)
İzmit Belediyesi İktisat Müdürü Erdoğan Alkan (2010-2012)
Elektrik Elektronik Mühendisi Harun Reşit Kocagöz (2012-2014)
İşadamı Erdoğan Görgün (2014-2016)
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak (2016-2018)
Av. Abdurrahman Kaymak (2018-2020)
Eski Deniz Kıdemli Albay Ali Kocatürk (2020-2022).
SİNAN YOLCU KİMDİR?
1978 yılında Kandıra’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kandıra’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun oldu. Uluslararası bir kimya şirketinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadır. Siyasi ve sosyal hayatın faal üyesi olan Sinan Yolcu, evli ve dört çocuk babasıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.