26 Mar 2022 - 15:53- Kültür-Sanat G: 26 Mar 2022 - 15:55

Değirmendereli Aktürk’ten Azerbaycan'da resim sergisi

Değirmendereli suluboya sanatçısı Özüm Aynur Aktürk, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kadın ve Nar temalı 37 eserini 3 günde düzenlediği 2 sergide sanatseverlerin beğenisine sundu
Değirmendereli Aktürk’ten Azerbaycan'da resim sergisi mask
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Değirmendereli suluboya sanatçısı Özüm Aynur Aktürk, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de özel bir davet üzerine 3 günde 2 sergi gerçekleştirdi. İlk sergi 1800’lü yılların başında yapılan tarihi bir hamamda, ikinci sergi ise 1900’lü yılların başında yapılan tarihi bir kilisede düzenlendi. Tarihten günümüze gelen bu yapılarda “Kadın ve Nar” temalı 37 suluboya resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

EN GÜZEL YOLLARINDAN BİRİ RESİM

Kadınların başına gelen haksızlıklara kayıtsız kalınmaması için farkındalık yaratma çabası gösteren sanatçı Özüm Aynur Aktürk, "Her kadının kendi içinde bile birbirinden farklılıkları olduğunu, yaşadığımız dünya içinde sahiplenmeye ve baskıya değil birey olarak özgürlüklerini yaşamaya hakkı olduğunu anlatmak istedim. Kadına karşı şiddete, cinsiyet ayrımcılığına hayır demenin en güzel yollarından biri de evrensel dil olan resim sanatı ile dur demek istedim. Dünyanın her yerinde ve her kültürde karşımıza çıkan kadına karşı şiddet devam ettiği sürece barışa ve kalkınmaya dair bir gelişme sağlanmayacaktır" dedi.

TİYATROCULAR, OYUN SERGİLEDİ

Azerbaycan ve Türk dostluğunu bu sergide birleştirmeyi düşünen sanatçı Özüm Aynur Aktürk ile Azerbaycanlı tiyatro oyuncuları, kadın bedeni ve özgürlüğü üzerine oyunlar sergileyerek ziyaretçilerine bu anı yaşatmaya çalıştılar. Bakü'de ADO Theatre kurucusu Elmin Bedelov ve Salam Sinema sponsorluğunda gerçekleşen Persephone adlı resim sergisinin ses ve görüntü prodüksiyonunu gönüllü olarak İzmitli İlker Yasin Yıldız gerçekleştirdi. Kadın ve özgürlük üzerine birçok sergiye imza atan Değirmendereli Özüm Aynur Aktürk, sanatsal çalışmalarını yine bu yönde sürdürmeye devam ediyor.

26 Mar 2022 - 15:53 - Kültür-Sanat

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