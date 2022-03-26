Kartepe Zirvesi insanlığı ilgilendiren konulara akademik ışık tutuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyüyen ve markalaşan 2022 Kartepe Zirvesi tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Kartepe Zirvesi’nde Kent Ekonomisi, (Online) Akıllı Şehirler, Akıllı Şehir Analizleri ve Modelleri ve Afet Yönetimi konuları ele alınıyor. Kent Ekonomisi başlıklı oturumun başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Akıllı Şehirler, Akıllı Şehir Analizleri ve Modeller başlıklı oturumun başkanlığını Prof. Dr. Deniz İşçioğlu yaptı. Afet Yönetimi başlıklı oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Veysel Eren üstlendi.

KATILIMCILAR

Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleşen ve çözüm üretmek amacıyla farklı konuların masaya yatırıldığı bu özel oturumlarda, Prof. Dr. Abdülkerim Çalışkan, Prof. Dr. Asuman Altay, Yağmur Can, Dr. Abdülkadir Bilen, Dr. Öğr. Üye. Ayhan Küçükmanisa, Prof. Dr. Atilla Akkoyunlu, Dr. Aynure Paşeyeva, Prof. Dr. Yakup Bulut, Arş. Göv. Muhammed Miraç Aslan, Prof. Dr. Gary Grossman, Prof. Dr. Özlem Çakır ve Öğr. Gör. Faruk Demirsoy fikirlerini sundu.

“SYMBİOCİTY ŞEHRİN TABİATINI İNCELİYOR”

Symbiocity yaklaşımı ve vergileme üzerine incelemelerini dinleyicilerle paylaşan Prof. Dr. Abdülkerim Çalışkan, bir kentin içinde yaşayanları doğal ortamın nasıl değiştirdiğini anlattı. Prof. Dr. Çalışkan, günümüzde insanların lüks araçlarına kuşlar konmasın diye bazı engelleyicileri kullandıklarını söyledi. Prof. Dr. Çalışkan, kuşları dahi düşünen ve onlar için ev yapan bir medeniyetten kentleşme arttıkça kuşlara alan tanımayan bir dönüşümün geçekleştiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Çalışkan, Symbiocity’nin de bu örnekten yola çıkarak şehrin tabiatını inceleyen bir alan olduğunu aktardı.

BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Prof. Dr. Asuman Altay ise blok zincir teknolojisinin kamu sektöründe uygulanması ve yerel yönetim ekonomileri üzerindeki etkilerini yaptığı sunumla değerlendirdi. Prof. Dr. Altay, blok zincirin, hayatımıza kripto para şeklinde finansal araç olarak girdiğini anlattı. Finansal araçların, finansal küreselleşmenin bir ürünü olarak çok hızlı yayıldığını dile getiren Prof. Dr. Altay, insan ile finans dünyasının bir araya gelmesinin hızla geliştiğine dikkat çekti. Blok zincir hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Altay, blok zincirin tüm bu süreçleri kapsayan ve gelişen bir sistem olduğunu ifade etti.

“BLOK ZİNCİR, BLOKLANMIŞ BİLGİ DEMEK”

Blok zincir kavramını açıklık getiren Prof. Dr. Altay, “Bu konu gelişmiş ülkelerde uzun soluklu bir proje. Çok eskiden temelleri atılmış fakat insanlara çok yavaş bir şekilde verilmiş. Blok zincir, Bloklanmış bilgi demek. Tamamen eyleme dayanan algoritmik ölçümlerin kodlanarak verilere aktarılması demek. Burada önemli olan hangi alanla ilgiliyse o alanla ilgili veri bilgilerin toplanması ve bilgi ağı oluşturulmasıdır.” dedi.

“AKILLI ŞEHİRLERDE SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMALI”

Online olarak gerçekleşen oturumda Dr. Abdülkerim Bilen, akıllı şehirlerde siber güvenlik stratejilerinin önemine değindi. Akıllı şehirlerde teknolojik aletlere olan bağlılığın siber saldırı tehditlerini beraberinde getirdiğini söyleyen Dr. Bilen, akıllı şehirlerde siber güvenlik önemlerinin üst seviyede alınması gerektiğine dikkat çekti. Günümüzde birçok saldırının sınır ötesi olduğunu aktaran Dr. Bilen, uluslararası ortak bir çalışma gerektiğinin altını çizdi. Dr. Bilen, şehirlerde farkındalık oluşturulmasının ve insanların siber saldırı hakkında bilgi sahibi olmasının elzem olduğunu söyledi.

AFET YÖNETİMİ

Doğal afetlere karşı dirençli kentler oluşturmaya ilişkin yenilikçi yaklaşımlar konusunda dinleyenlere bilgi veren Arş. Gör. Muhammed Miraç Aslan ise, afet yönetiminin özellikle yenilikçi uygulamalarla yürütüldüğünde afetlerin önlenmesi ve olası kazaların azaltılmasına yardımcı olduğunu aktardı. Akıllı kent uygulaması ve afet yönetiminin kentlerin sorun ve ihtiyaçlarını teknoloji kullanarak çözüm üreten bir süreç olduğunu anlatan Arş. Gör. Aslan, bu bağlamda akıllı kent uygulamalarıyla afet yönetimini ilişkilendirdiklerini dile getirdi. Afet yönetiminde kullanılan uygulamalara örnek veren Arş. Gör. Aslan, AFAD tarafından kullanılan Afet Yönetim ve Kara Destek Projesi Sistemi (AYDES) hakkında bilgi verdi.

AYDES UYGULAMASI HAKKINDA GENİŞ BİLGİ AKTARILDI

Arş. Gör. Aslan oturumda AYDES’in, Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen, karar destek mekanizmalarına sahip web tabanlı bir uygulama olduğunu anlattı. Arş Gör Aslan, “Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) bilişim altyapısı da olan AYDES, temelde 3 bileşenden oluşmaktadır. Olay Komuta Sitemi, TAMP kapsamında belirlenen hizmet gruplarının hazırlık, planlama ve müdahale süreçlerinin bütünleşik bir sistem üzerinde yönetilebilmesine imkân sağlayan bir bileşendir. Mekânsal Bilgi Sistemi ile Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojileri kullanılarak sürdürülebilir bir afet yönetimi sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Afet öncesi, sırası ve sonrası veriye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılması, veriden hızlı bir şekilde yeni bilgi üretilmesi ve bu bilgi ile afete uğramış ve uğrayabilecek bölgelerde yapılacak mekânsal sorgu ve analizler ile ilgili hızlı karar verilebilmesine imkân verecek şekilde tasarlanmıştır. İyileştirme Sistemi ile afet sonrası yürütülen iyileştirme çalışmalarının bilişim ortamında Coğrafi Bilgi Sistemi destekli olarak gerçekleştirebilmesi hedeflenmiştir” dedi.

AFETLERDE GÖNÜLLÜLÜK

Oturumda, dirençli şehirlerde birleştirici güç olan afetlerde gönüllülükle ilgili araştırmalarını paylaşan Prof. Dr. Özlem Çakır, kentlerin dirençliliği bağlamında sahip olduğu sosyal sermaye gücünün bir parçası olarak gönüllülük hareketlerinin desteklenmesi, bireylerin teşvikinin ve kolaylaştırıcı mekanizmaların devreye sokulmasının önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çakır, elde edilen bulguların cinsiyet değişkeni açısından sadece değerler boyutunda kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark olduğunu aktardı. Toplumsal değerler açısından gönüllülüğün doğru ve erdemli bir davranış olduğunu anlatan Prof. Dr. Çakır, gönüllülükte kadınların ortalama skorlarının erkeklerden daha yüksek çıkmış olmasının, kadınların gönüllülüğe olan yaklaşımlarında toplumsal değerlerden etkileniyor olmasından kaynaklı olduğunu söyledi.