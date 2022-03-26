26 Mar 2022 - 17:24- Gündem G: 26 Mar 2022 - 17:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım, onarım ve yapım ihalelerini iptal etti!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7 ilçeyi ilgilendiren toplamda 11 ihaleyi “Fiyat dışı unsurlar ve fiyat farkı hesabı” gerekçesiyle iptal etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım, onarım ve yapım ihalelerini iptal etti! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit, Kartepe, Körfez, Darıca, Gebze, Gölcük ve Başiskele’de yapılması planlanan birinci ve ikinci kısım yol bakım, onarım ve yapım ihalelerini iptal etti. Söz konusu ihalelerin iptal edilme sebebi “Fiyat dışı unsurlar ve fiyat farkı hesabı” olarak belirtilirken önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan toplamda 11 ihale iptal edildi. Bir diğer yandan Karamürsel birinci kısım 2022 yılı yol bakım, onarım ihalesi ile İzmit üçüncü kısım 2022 yol bakım, onarım ve yapım işi ihalesinin aktif olduğu görüldü.

YASA NE DİYOR?

“Fiyat dışı unsurlar ve fiyat farkı hesabı” olarak gerekçelendirilen iptal hakkında yasal düzenlemede, “İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için,  kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.” ifadeleri yer alıyor. Bir diğer yandan Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde tekrar ihaleye çıkması bekleniyor.

26 Mar 2022 - 17:24 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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