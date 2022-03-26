26 Mar 2022 - 21:40- Gündem G: 26 Mar 2022 - 21:42

Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Mart 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte coronada son durum mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Mart Cumartesi gününe ait verilere göre, 267 bin 848 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Güncel verilere göre, 13 bin 849 yeni vaka tespit edilirken 70 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 17 bin 673 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 25 Mart verilerine göre, dün 288 bin 140 test yapılmıştı. Dün, 15 bin 303 vaka tespit edilirken, 68 kişi hayatını kaybetmiş ve 18 bin 965 kişi sağlığına kavuşmuştu.

26 Mar 2022 - 21:40 - Gündem

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