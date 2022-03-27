Gebze Atlı Spor Kulübü’nden başarı üstüne başarı

Türkiye Binicilik Federasyonu faaliyet programında yer alan Eyüp Sabri Tuncer Equıfun Ligi ve Pony Ligi 3. Ayak Müsabakaları Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün manejinde gerçekleşti. Bir birinden yetenekli binicilerin sahne aldığı yarışlarda Gebze Atlı Spor Kulübü elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

MEHMET FIRAT ERYOLDAŞ ŞAMPİYON OLDULAR

İzmit Fuar içinde yer alan Kocaeli Atlı Spor Kulübü tesislerindeki Eyüp Sabri Tuncer Equıfun Ligi ve Pony Ligi 3. Ayak Müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmada, Kocaeli’nin güzide kulüplerinden Gebze Atlı Spor Kulübü sporcularından Mehmet Fırat Eryoldaş fırtınası esti. Gelecek vaat eden binici P3 Kategorisinde “Luna” ismi adı ile şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

ÖNEMLİ PUANLAR ALDILAR

Mustafa Aslan’ın başantrenörlüğünü yaptığı kulüpte Beyza Tingöz yine Luna isimli atı ile Equıfun kategorisinde ikinci, aynı kategoride Dora Deha Çalış ve Begüm Koçan da üçüncü olmayı başardı. Eylül'deki Türkiye şampiyonası öncesi puanları toplayan sporcular sıkı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Gebze Atlı Spor Kulübü Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Halit İpek ile Tanıtım ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Sak antrenörleri, sporcuları ve emeği geçenleri kutladı.