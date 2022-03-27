Kocaelispor U-17’nin bileği bükülmüyor! “2-0”

Kocaelispor Elit U-17 takımı Tuzlaspor’u Vinsan Tesisleri’nde konuk etti. Maçı Enes Kuşçu ve Yusuf Mutlu’nun golleri ile 2-0 kazanan yeşil siyahlılar şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
ENES KUŞÇU YİNE YAZDI
Maça çok hızlı bir giriş yapan Kocaelispor, Enes’in golü ile öne geçti. Savunma arkasına atılan pas sonrası topla ceza sahasına sokulan golcü futbolcu 4. dakikada kalecinin Fikret’in sağından topu ağlara gönderdi. İkinci gol için rakip kalede etkili olmak isteyen Kocaelispor, Enes, Yusuf ve Bedirhan ile gole yaklaştı ancak fileleri havalandıramadı. Diğer maçların aksine çok daha diri ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veren Tuzlaspor ise ilk 45 dakikada çok net 3 gol fırsatından yararlanamadı.
TUZLA FENA DEĞİLDİ
Mücadelenin ikinci yarısında da çekişme devam etti. Oyunun hakimi Kocaelispor olsa da Tuzla ekibi sürpriz çıkışlarla dikkat çekti. Bitime 25 dakika kala Kocaelispor ikinci golü buldu. Yusuf Mutlu, rakibinin uzaklaştırmak istediği topu kazandı ve sol köşeden topu sağ köşeye bıraktı. (2-0) Kalan sürede Kocaelispor kalecisi Emirhan Tozar iki önemli top çıkardı ve gole izin vermedi.
HAFTAYA İSTANBUL GELİYOR
Mücadeleyi 2-0 kazanan Kocaelispor U-17 takımı puanını 32’ye çıkardı. Beşiktaş sahasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup edince Kocaelispor maç eksiğine rağmen ikinci sıraya yükseldi. Grubun diğer maçında Başakşehir ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor haftaya cumartesi, Ramazan’ın ilk günü İstanbulspor’u konuk edecek. Sarı kart cezalısı Enes Kuşçu zorlu maçta forma giyemeyecek.
Erdem ÖVÜÇ
ELİT U-17 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
17
12
2
3
50
19
38
15
10
2
3
27
20
32
16
10
1
5
33
23
31
16
6
6
4
21
21
24
15
5
5
5
18
14
20
18
0
6
12
15
40
6
15
1
2
13
12
39
5
21. HAFTA SKORLARI
Kocaelispor – Tuzlaspor: 2-0
Beşiktaş – Eyüpspor: 2-0
Başakşehir – İstanbulspor: 1-1
22. HAFTA MAÇLARI – 2 NİSAN
14.30: Kocaelispor - İstanbulspor
14.30: Karagümrük – Eyüpspor
15.30: Beşiktaş – Tuzlaspor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.