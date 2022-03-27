Kocaelispor U-17’nin bileği bükülmüyor! “2-0”

Kocaelispor Elit U-17 takımı Tuzlaspor’u Vinsan Tesisleri’nde konuk etti. Maçı Enes Kuşçu ve Yusuf Mutlu’nun golleri ile 2-0 kazanan yeşil siyahlılar şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

ENES KUŞÇU YİNE YAZDI

Maça çok hızlı bir giriş yapan Kocaelispor, Enes’in golü ile öne geçti. Savunma arkasına atılan pas sonrası topla ceza sahasına sokulan golcü futbolcu 4. dakikada kalecinin Fikret’in sağından topu ağlara gönderdi. İkinci gol için rakip kalede etkili olmak isteyen Kocaelispor, Enes, Yusuf ve Bedirhan ile gole yaklaştı ancak fileleri havalandıramadı. Diğer maçların aksine çok daha diri ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veren Tuzlaspor ise ilk 45 dakikada çok net 3 gol fırsatından yararlanamadı.

TUZLA FENA DEĞİLDİ

Mücadelenin ikinci yarısında da çekişme devam etti. Oyunun hakimi Kocaelispor olsa da Tuzla ekibi sürpriz çıkışlarla dikkat çekti. Bitime 25 dakika kala Kocaelispor ikinci golü buldu. Yusuf Mutlu, rakibinin uzaklaştırmak istediği topu kazandı ve sol köşeden topu sağ köşeye bıraktı. (2-0) Kalan sürede Kocaelispor kalecisi Emirhan Tozar iki önemli top çıkardı ve gole izin vermedi.

HAFTAYA İSTANBUL GELİYOR

Mücadeleyi 2-0 kazanan Kocaelispor U-17 takımı puanını 32’ye çıkardı. Beşiktaş sahasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup edince Kocaelispor maç eksiğine rağmen ikinci sıraya yükseldi. Grubun diğer maçında Başakşehir ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor haftaya cumartesi, Ramazan’ın ilk günü İstanbulspor’u konuk edecek. Sarı kart cezalısı Enes Kuşçu zorlu maçta forma giyemeyecek.

Erdem ÖVÜÇ

ELİT U-17 2. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.BEŞİKTAŞ

17

12

2

3

50

19

38

2.KOCAELİSPOR

15

10

2

3

27

20

32

3.EYÜPSPOR

16

10

1

5

33

23

31

4.KARAGÜMRÜK

16

6

6

4

21

21

24

5.BAŞAKŞEHİR

15

5

5

5

18

14

20

6.İSTANBULSPOR

18

0

6

12

15

40

6

7.TUZLASPOR

15

1

2

13

12

39

5

21. HAFTA SKORLARI

Kocaelispor – Tuzlaspor: 2-0

Beşiktaş – Eyüpspor: 2-0

Başakşehir – İstanbulspor: 1-1

22. HAFTA MAÇLARI – 2 NİSAN

14.30: Kocaelispor - İstanbulspor

14.30: Karagümrük – Eyüpspor

15.30: Beşiktaş – Tuzlaspor