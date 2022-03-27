İzmit Belediye Tiyatrosu’ndan muhteşem açılış

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu perdelerini izleyicilere açtı. İzmit Belediye Tiyatrosu, 20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında “Vasati Dört Kişi” oyunuyla ilk gösterimini gerçekleştirdi.

28 HAZİRAN’A KADAR

Mine Artu’nun yazdığı oyunun yönetmenliğini Burhan Akçin yaptı. 60 dakika tek perde olarak oynanan oyunda İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncuları Tunç Toker, Onur Serimer, Numan Ertuğrul Uzunsoy ve Durmuş Çetin rol aldı. Vasati Dört Kişi” oyunu 28 Haziran’a kadar her cumartesi saat 20.00’da Sanat Akademisinde oynanacak.

“BÜYÜK BİR GURUR VE KEYİFLE”

Salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük alkış alan oyunun ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmitliler ve İzmit Belediyesi adına bu muhteşem oyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu akşam büyük bir gurur ve keyifle sizlerle birlikte değerli arkadaşlarımı izlemek ve bu başlangıcı yapmak çok kıymetli.

GÖNÜLLERİNİ ORTAYA KOYDULAR

“Burası atıl kalan bir yerdi. Buranın dönüşümü için arkadaşlarımız çok uğraştı. Gerçekten gönüllerini, emeklerini ve yeteneklerini ortaya koydular. Bugün burası tiyatro, müzik, resim gibi sanatın her alanında üreten bir sanat akademisine döndü. Şu an meyvelerini toplamaya başladığımız proje için 3 yıldır emek verdiğimiz arkadaşlarımıza bir alkış rica ediyorum”

“BU BİR BAŞLANGIÇ”

“Kıymetli Burhan Akçin hocamızla yol yürümek bizim için büyük bir onur ve keyif. Bu alanda duayen insanlarla çalışmak çok kıymetli. Bu anlamda tecrübesiyle bize sunduğu katkılardan, gösterdiği dayanışma ve emekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Mine hocamıza da oyununu bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki tiyatromuz çok daha kıymetli hale gelecek. Bu bir başlangıç. Böylesi küçük alanlarda eğer yüreğimizdeki inancı son damlasına kadar koyuyorsak gerçekten ortaya çıkan eserler de çok kıymetli oluyor” ifadelerini kullandı.

" BAŞKANIMIZIN GÖNLÜ ÇOK BÜYÜK”

Vasati Dört Kişi oyununun yönetmeni Burhan Akçin, “Tiyatromuzun büyümesi ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. İzmit Belediyesinin 100 yılı aşkın bir kimliği var. Ama İzmit Belediyesinin ilk defa bir tiyatrosu var. Bu salona hepimiz nasıl sığıyoruz diye merak etmeyin. Bir belediye başkanımız var ki ve onun gönlü çok büyük. Onun gönlünde hepimize yer var” dedi.



“KEYİFLİ BİR GECE OLDU”

Oyunun yazarı Mine Ertu ise “Belediye Başkanımız ve Burhan Akçin ile değerli ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Oyunuma değer verdiniz. Keyifli bir gece oldu. İzleyicilere de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu serüven inşallah hep devam eder” şeklinde duygularını dile getirdi.