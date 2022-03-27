27 Mar 2022 - 10:01- Asayiş G: 27 Mar 2022 - 10:04

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı

Gebze'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı mask
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Kaza, Adem Yavuz Mahallesi Ümit Kaftancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AEP 247 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Şiddetli kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında otomobilde maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

27 Mar 2022 - 10:01 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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