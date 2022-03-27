Bizim çocuklar BALIK avladı! “2-1”

Kocaelispor Elit U-19 takımı Balıkesirspor ile çok kritik bir maça çıktı. İlk 3 iddiası bulunan iki takımın mücadelesinde rakibini Ümit ve Yusuf Efe’nin golleri ile 2-1 mağlup eden yeşil siyahlılar puanını 36’ya çıkardı.

GOL YEDİK, TEPKİ VERDİK

Vinsan Tesisleri’ndeki maçın henüz 5. dakikasında Balıkesir ekibi duran top sonrası golü buldu. (0-1) Gole reaksiyon gecikmedi. Rakibini üçüncü bölgeden çıkarmayan Kocaelispor’da günün yıldızı Berat sağ kanattan getirdiği topu Ümit’e bıraktı, Ümit de topu ağlara gönderirken zorlanmadı. (1-1) Öne geçmek için mücadelesini sürdüren Kocaelispor ilk yarının sonlarında skoru 2-1’e getirdi. Bu kez sağdan topu getiren isim Yiğit Canguru’ydu. Bu futbolcunun pasında kaleciyi geçen top Yusuf Efe’ye geldi ve Yusuf Efe de ağları gördü. (2-1)

YİĞİT CANGURU’NUN TALİHSİZLİĞİ

Maçın ikinci yarısında sertlikler yaşandı. Balıkesirli futbolcular maçın başından beri agresif bir futbol ortaya koyarken, oynatmamaya yönelik bir tutum içindeydi. Mücadelenin 80. dakikasında Yiğit Canguru kendisine yapılan sert faul sonrası yerde kaldı ve maça devam edemedi. Yiğit sedye ile oyundan çıkarken, Acıbadem Hastanesi’ne götürüldü. Yiğit’in sakatlığının ciddi olmasından endişe ediliyor.

SAROHAN VE HASAN BEKİL DÖNDÜ

Maçın son bölümlerinde kontrolünü kaybetmeyen ve Ufuk ile 2, Berat ile 1 kez net gol kaçıran yeşil siyahlılarda Alperen’in bir topu da çizgiden çıktı. Rakibini kalesine yanaştırmayan, Yusuf Sarohan ve Hasan Bekil’in de uzun süre sonra forma giydiği Kocaelispor, Balıkesirspor karşısında maçı 2-1 kazanarak ilk 3 yolunda önemli bir galibiyete daha imza attı. Kocaelispor, Ramazan ayının ilk günü deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak.