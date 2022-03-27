Süper Play-Off’ta lig yeniden başlıyor!

Süper Amatör Play-Off Ligi’nde büyük bir heyecan ve çekişme söz konusu. Cumartesi mesaisinde oynanan maçların ardından lig adeta yeniden başladı. Köseköy Ateşspor cezası nedeni ile Başiskele’de oynadığı maçta Harbiş’i konuk etti. Nefes kesen mücadeleyi Ateşspor son dakikada Burak Arslan’ın kendi kalesine attığı golle 2-1 kazandı.
KORNERLERDEN GELEN GOLLER
Sait Tuzcu, Şefik Öner ve Arzu Görgün’ün yönetimindeki maç 90 dakika boyunca çekişme içinde geçti. Maçta öne geçen taraf Köseköy Ateş’ti. 29. dakikada kullanılan kornerde Abdullah topa kafa ile vurdu ve sol köşeden fileleri havalandırdı. (1-0) Golden 3 dakika sonra bu kez Gölcük ekibi Harbiş korner kullandı ve Burak Arslan’ın ağlara gönderdiği topun ardından skora denge geldi.
BURAK ARSLAN’IN TALİHSİZLİĞİ
İlk yarısı 1-1 sona eren maçın 90+4. dakikası oynanırken, Harbiş ceza sahasındaki topu ters bir vuruş sonrası Burak Arslan ile kendi ağlarına gönderen kırmızı lacivertliler 2-1 geriye düştü. Bu golün santrası olmazken Köseköy Ateşspor çok değerli bir galibiyet elde etti. Günün talihsiz futbolcusu Burak Arslan’ı ise takım arkadaşları teselli etti. Bu skorun ardından puanını 7’ye çıkaran Ateşspor ikinci sıraya yükseldi, Harbiş ise 6 puanda kaldı.
SIRRIPAŞA VE DERİNCE KAZANDI
Günün diğer maçları da bir birinden zorlu geçti. Sırrıpaşa sahasında Tayfunspor’u 4-2 mağlup etti ve haftanın flaş skoruna imza attı. Puanını 6’ya çıkaran Derince ekibi üçüncü sırada kendine yer buldu. Derincespor uzatma anlarında attığı golle Çınarlıspor’u mağlup ederken Play-Off’taki ilk galibiyetine uzandı. Sezonun 5. maçları çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.
KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 2
HARBİŞSPOR: 1
STAT: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız
HAKEMLER: Sait Tuzcu***, Şefik Öner***, Arzu Görgün***
KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Mustafa***, Soner***, Ömürhan*** (Dk. 74 Batuhan**), Mevlan***, Mete***, Yıldıray***, Abdülmecit*** (Dk. 74 Emirhan**), Oğuzhan***, Aptullah***, Serkan***, Ekrem*** (Dk. 79 Murat Emre*)
HARBİŞSPOR: Rıdvan**, Beytullah**, Osman**, Burak**, Orhan** ** (Dk. 89 Orhan?), Erol**, Ömer Faruk** (Dk. 85 Berkay*), Efe Arda**, Ahmet*** (Dk. 74 Abdullah*), Gökhan*** (Dk. 89 Cihat?) Mehmet Ali***
SÜPER PLAY-OFF PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Tayfunspor
4
2
1
1
13
7
7
2.
Köseköy Ateş
4
2
1
1
5
3
7
3.
Sırrıpaşa
4
2
0
2
8
7
6
4.
Harb-İş
4
2
0
2
6
7
6
5.
Derincespor
4
1
2
1
5
6
5
6.
Çınarlıspor
4
1
0
3
3
10
3
4. HAFTANIN SKORLARI
Köseköy Ateş
2 - 1
Harb-İş
Sırrıpaşa
4 - 2
Tayfunspor
Derincespor
1 - 0
Çınarlıspor
30 MART ÇARŞAMBA – 19.00
19:00
Derincespor
Harb-İş
19:00
Köseköy Ateş
Tayfunspor
31 MART PERŞEMBE – 19.00
Çınarlıspor
Sırrıpaşa
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.