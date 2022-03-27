27 Mar 2022 - 10:10- Spor G: 27 Mar 2022 - 10:12

Süper Play-Off’ta lig yeniden başlıyor!

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Süper Play-Off’ta lig yeniden başlıyor! mask
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Süper Amatör Play-Off Ligi’nde büyük bir heyecan ve çekişme söz konusu. Cumartesi mesaisinde oynanan maçların ardından lig adeta yeniden başladı. Köseköy Ateşspor cezası nedeni ile Başiskele’de oynadığı maçta Harbiş’i konuk etti. Nefes kesen mücadeleyi Ateşspor son dakikada Burak Arslan’ın kendi kalesine attığı golle 2-1 kazandı.

KORNERLERDEN GELEN GOLLER

Sait Tuzcu, Şefik Öner ve Arzu Görgün’ün yönetimindeki maç 90 dakika boyunca çekişme içinde geçti. Maçta öne geçen taraf Köseköy Ateş’ti. 29. dakikada kullanılan kornerde Abdullah topa kafa ile vurdu ve sol köşeden fileleri havalandırdı. (1-0) Golden 3 dakika sonra bu kez Gölcük ekibi Harbiş korner kullandı ve Burak Arslan’ın ağlara gönderdiği topun ardından skora denge geldi.

BURAK ARSLAN’IN TALİHSİZLİĞİ

İlk yarısı 1-1 sona eren maçın 90+4. dakikası oynanırken, Harbiş ceza sahasındaki topu ters bir vuruş sonrası Burak Arslan ile kendi ağlarına gönderen kırmızı lacivertliler 2-1 geriye düştü. Bu golün santrası olmazken Köseköy Ateşspor çok değerli bir galibiyet elde etti. Günün talihsiz futbolcusu Burak Arslan’ı ise takım arkadaşları teselli etti. Bu skorun ardından puanını 7’ye çıkaran Ateşspor ikinci sıraya yükseldi, Harbiş ise 6 puanda kaldı.

SIRRIPAŞA VE DERİNCE KAZANDI

Günün diğer maçları da bir birinden zorlu geçti. Sırrıpaşa sahasında Tayfunspor’u 4-2 mağlup etti ve haftanın flaş skoruna imza attı. Puanını 6’ya çıkaran Derince ekibi üçüncü sırada kendine yer buldu. Derincespor uzatma anlarında attığı golle Çınarlıspor’u mağlup ederken Play-Off’taki ilk galibiyetine uzandı. Sezonun 5. maçları çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 2

HARBİŞSPOR: 1

STAT: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Sait Tuzcu***, Şefik Öner***, Arzu Görgün***

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Mustafa***, Soner***, Ömürhan*** (Dk. 74 Batuhan**), Mevlan***, Mete***, Yıldıray***, Abdülmecit*** (Dk. 74 Emirhan**), Oğuzhan***, Aptullah***, Serkan***, Ekrem*** (Dk. 79 Murat Emre*)

HARBİŞSPOR: Rıdvan**, Beytullah**, Osman**, Burak**, Orhan** ** (Dk. 89 Orhan?),  Erol**, Ömer Faruk** (Dk. 85 Berkay*),  Efe Arda**, Ahmet*** (Dk. 74 Abdullah*), Gökhan*** (Dk. 89 Cihat?) Mehmet Ali***

 

 

SÜPER PLAY-OFF PUAN DURUMU

   S
        TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.

Tayfunspor
4
2
1
1
13
7
7
2.

Köseköy Ateş
4
2
1
1
5
3
7
3.

Sırrıpaşa
4
2
0
2
8
7
6
4.

Harb-İş
4
2
0
2
6
7
6
5.

Derincespor
4
1
2
1
5
6
5
6.

Çınarlıspor
4
1
0
3
3
10
3
 

4. HAFTANIN SKORLARI

Köseköy Ateş
2 - 1
Harb-İş
Sırrıpaşa
4 - 2
 Tayfunspor
Derincespor
1 - 0
Çınarlıspor
 

30 MART ÇARŞAMBA – 19.00

19:00
Derincespor
Harb-İş
19:00
Köseköy Ateş
Tayfunspor
 

31 MART PERŞEMBE – 19.00

Çınarlıspor
Sırrıpaşa
 

 

 

 

27 Mar 2022 - 10:10 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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