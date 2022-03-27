27 Mar 2022 - 10:14- Gündem G: 27 Mar 2022 - 10:19

Meteoroloji gün verdi! Çarşamba gününden itibaren başlayacak

Meteoroloji yeni hafta için hava durumu raporunu yayınladı. Raporuna göre, sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde başlayarak yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün verdi! Çarşamba gününden itibaren başlayacak mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

27 Mar 2022 - 10:14 - Gündem

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