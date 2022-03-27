27 Mar 2022 - 11:40- Gündem G: 27 Mar 2022 - 11:45

Minik Barkın için haydi Türkiye haydi Kocaeli

Minik Barkın için Tüm Türkiye de başlatılan kampanya ilimizde de tüm hızıyla devam ediyor.
Minik Barkın için haydi Türkiye haydi Kocaeli mask
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Barkının yakınları hafta sonu demeden barkına yardım stantlarını oluşturmayı sürdürüyor. Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde bir araya gelen Barkının yakınları yoğun katılımlı stant etkinliğinde Barkına nefes olamaya çalışıyor. Barkının Teyzesi Saniye Bostancı “Barkının kampanyası için bir araya geldiklerini ve toplanacak paranın miktarının çok olduğunu ama Şuanda Yüzde 14 ünü toplayabildik ama bunu başaracağımıza inanıyorum Barkın için desteklerinizi esirgemeyin diyerek barkın için yaptıkları destekleri anlattı.

Barkının Anneannesi Safiye Kanpara “Barkının durumunu anlatarak barkının her çocuk gibi oynamaya hakkı var Barkın için Tüm Türkiye'den destek bekliyorum SMA değil Barkın kazansın. Barkının kuzeni Ezo Dinçay “biz Barkın İçin burdayız barkın için varız barkın için yaşayacağız Barkının tedavisi bitince diğer çocukları da kurtarıp uçuracağız barkına destek için Balonlar biletler var bu biletlerden birlikte alalım.

Barkın için Kocaelili vatandaşlar ellerinden geleni yapıyor stantlara akın eden vatandaşlar ellerinden geldikçe Barkın için ürünleri temin ederek destek olmaya çalışıyorlar.

MİNİK BARKIN İÇİN HAYDİ TÜRKİYE HAYDİ KOCAELİ!

# çocuk

27 Mar 2022 - 11:40 - Gündem

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