27 Mar 2022 - 11:45- Asayiş G: 27 Mar 2022 - 11:53

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu mask

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Hacıhasan Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki Hilmi Güner'den bir süredir haber alamayan yakını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hilmi Güner'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hilmi Güner'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

27 Mar 2022 - 11:45 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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