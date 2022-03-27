Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücüler birbirine girdi

Kaza, Darıca Nenehatun Mahallesinde bulunan 2 sokağın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 41 AIT 459 plakalı Dacia marka hafif ticari araç seyir halindeyken, U.U yönetimindeki 27 HG 826 plakalı BMW marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıların tedavisini olay yerinde yaptı. Kaza sonrasında tutanak tutmak için bir araya gelen araç sürücüleri, tartışarak birbirlerine girdi. Araya giren polis ekipleri, sürücüleri ayırarak kavganın büyümesini önledi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan iki kişinin hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ve hafif ticari aracın, iki sokağın kesişiminde çarpışması yer alıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.