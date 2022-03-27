Kocaelispor 16’lar çok cömert “2-2”

Kocaelispor U-16 takımı ilk 3 yolunda önemli bir kayıp daha verdi. Tuzlaspor’u konuk eden yeşil siyahlılar maçta duran top sonrası yediği golle geriye düşse de 2-1 öne geçti ancak yine duran toptan kalesinde golü gördü ve mücadele 2-2 sona erdi. Kocaelispor’un iki golünü de Yağız Aktaş atarken yeşil siyahlılar puanını 14’e çıkardı. Yeşil siyahlılar 2 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek. Grupta üçüncü sıradaki Karagümrük ile Kocaelispor arasında 5 puanlık fark bulunuyor.