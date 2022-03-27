Kocaelispor 16’lar çok cömert “2-2”

Kocaelispor U-16 takımı ilk 3 yolunda önemli bir kayıp daha verdi. Tuzlaspor’u konuk eden yeşil siyahlılar maçta duran top sonrası yediği golle geriye düşse de 2-1 öne geçti ancak yine duran toptan kalesinde golü gördü ve mücadele 2-2 sona erdi. Kocaelispor’un iki golünü de Yağız Aktaş atarken yeşil siyahlılar puanını 14’e çıkardı. Yeşil siyahlılar 2 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek. Grupta üçüncü sıradaki Karagümrük ile Kocaelispor arasında 5 puanlık fark bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.