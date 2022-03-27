27 Mar 2022 - 12:29- Spor G: 27 Mar 2022 - 12:31

Kocaelispor 16’lar çok cömert “2-2”
Kocaelispor 16’lar çok cömert “2-2” mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor U-16 takımı ilk 3 yolunda önemli bir kayıp daha verdi. Tuzlaspor’u konuk eden yeşil siyahlılar maçta duran top sonrası yediği golle geriye düşse de 2-1 öne geçti ancak yine duran toptan kalesinde golü gördü ve mücadele 2-2 sona erdi. Kocaelispor’un iki golünü de Yağız Aktaş atarken yeşil siyahlılar puanını 14’e çıkardı. Yeşil siyahlılar 2 Nisan Cumartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek. Grupta üçüncü sıradaki Karagümrük ile Kocaelispor arasında  5 puanlık fark bulunuyor.

27 Mar 2022 - 12:29 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.537.624 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Süper Play-Off’ta lig yeniden başlıyor! mask
Süper Play-Off’ta lig yeniden başlıyor!
Kocaelispor U-17’nin bileği bükülmüyor! “2-0” mask
Kocaelispor U-17’nin bileği bükülmüyor! “2-0”
Kocaelispor U-17’nin bileği bükülmüyor! “2-0” mask
Kocaelispor U-17’nin bileği bükülmüyor! “2-0”
Süper Play-Off’ta lig yeniden başlıyor! mask
Süper Play-Off’ta lig yeniden başlıyor!
Gebze Atlı Spor Kulübü’nden başarı üstüne başarı mask
Gebze Atlı Spor Kulübü’nden başarı üstüne başarı
İyi ki varsın Alper hoca mask
İyi ki varsın Alper hoca
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL