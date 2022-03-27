Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 2021’in son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yıllık bazda %54 büyüme ile toplam satış hacmi 26,2 milyar TL’ye ulaşan Hepsiburada 2021’de, toplam sipariş sayısını %53, satıcı sayısını %68, platformdaki ürün adedini ise %103 oranında artırdı. Hepsiburada 2021 yılını, son iki çeyrekte üst üste sipariş rekoru kırarak bir çeyrekte ve bir yılda ulaşılan en yüksek sipariş adetleri ile kapattı. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Sürdürülebilir ve verimli büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
27 Mar 2022 - 15:15- Ekonomi Güncelleme: 27 Mar 2022 - 15:16
Hepsiburada 2021’de yüzde 54 büyüdü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.