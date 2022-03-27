27 Mar 2022 - 15:15- Ekonomi G: 27 Mar 2022 - 15:16

Hepsiburada 2021’de yüzde 54 büyüdü
Hepsiburada 2021’de yüzde 54 büyüdü mask

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 2021’in son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yıllık bazda %54 büyüme ile toplam satış hacmi 26,2 milyar TL’ye ulaşan Hepsiburada 2021’de, toplam sipariş sayısını %53, satıcı sayısını %68, platformdaki ürün adedini ise %103 oranında artırdı. Hepsiburada 2021 yılını, son iki çeyrekte üst üste sipariş rekoru kırarak bir çeyrekte ve bir yılda ulaşılan en yüksek sipariş adetleri ile kapattı. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Sürdürülebilir ve verimli büyüme odağında emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

27 Mar 2022 - 15:15 - Ekonomi

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