Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına IDC Türkiye’den ödül

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yenilikçi yaklaşımı, dijital ürünleri ve hizmet çeşitliliğiyle International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Dünya Bankası ve AB FRIT-II Fonlarına yönelik başvurular için geliştirdiği “dijital uygulama platformu” ile ödül aldı.
JÜRİNİN OYLARIYLA
ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi IDC Türkiye’nin her yıl düzenlediği finans sektörünün lider kurumlarını buluşturan Finans Zirvesi’nde 18 kurumdan 34 proje, finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan jüri oylarıyla değerlendirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.