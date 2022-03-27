27 Mar 2022 - 15:16- Gündem G: 27 Mar 2022 - 15:17

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına IDC Türkiye’den ödül
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına IDC Türkiye’den ödül mask

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yenilikçi yaklaşımı, dijital ürünleri ve hizmet çeşitliliğiyle International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Dünya Bankası ve AB FRIT-II Fonlarına yönelik başvurular için geliştirdiği “dijital uygulama platformu” ile ödül aldı.

JÜRİNİN OYLARIYLA

ABD merkezli pazar araştırmaları şirketi IDC Türkiye’nin her yıl düzenlediği finans sektörünün lider kurumlarını buluşturan Finans Zirvesi’nde 18 kurumdan 34 proje, finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan jüri oylarıyla değerlendirildi.

27 Mar 2022 - 15:16 - Gündem

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