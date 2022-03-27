27 Mar 2022 - 15:16- Ekonomi G: 27 Mar 2022 - 15:17

Paşabahçe ile şık sofralar hazırlayın
Paşabahçe ile şık sofralar hazırlayın mask

Ev ve yaşam alanları için sunduğu binlerce fikir ve öneri ile hayatı güzelleştiren Paşabahçe Mağazaları, hem sofralarına şıklık katmak isteyenleri hem de pratik çözümler arayanları yepyeni ürünleri ile buluşturuyor. Paşabahçe Mağazaları, yeni porselen takımları, kristal bardakları, su setleri ve seramik fırın kaplarıyla sofralarınızda ihtişam ve zarafeti bir arada sunuyor.

27 Mar 2022 - 15:16 - Ekonomi

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