Paşabahçe ile şık sofralar hazırlayın

Ev ve yaşam alanları için sunduğu binlerce fikir ve öneri ile hayatı güzelleştiren Paşabahçe Mağazaları, hem sofralarına şıklık katmak isteyenleri hem de pratik çözümler arayanları yepyeni ürünleri ile buluşturuyor. Paşabahçe Mağazaları, yeni porselen takımları, kristal bardakları, su setleri ve seramik fırın kaplarıyla sofralarınızda ihtişam ve zarafeti bir arada sunuyor.
27 Mar 2022 - 15:16- Ekonomi Güncelleme: 27 Mar 2022 - 15:17
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.