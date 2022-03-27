27 Mar 2022 - 15:17- Siyaset

Filiz, Alzheimer Yaşam Evi’ni çok beğendi

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve Nice Huzurevi sakinleri 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen programda İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşamevi’nde bir araya geldi