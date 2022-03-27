27 Mar 2022 - 15:17- Siyaset G: 27 Mar 2022 - 15:18

Filiz, Alzheimer Yaşam Evi’ni çok beğendi

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve Nice Huzurevi sakinleri 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlenen programda İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşamevi’nde bir araya geldi
Filiz, Alzheimer Yaşam Evi’ni çok beğendi mask

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında etkinlikler devam ediyor. Geçtiğimiz gün etkinliklere Nice Huzurevi sakinleri ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İYİ Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatoş Yıldız Atik, İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı Muhasibi Salim Yaşar, İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcıları Nihal Kupşi ve Erol Derin katıldı.

BAŞARILAR DİLEDİ

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve beraberindeki heyet İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Tesisi çok beğenen Filiz, Alzheimer Yaşam Evi’nde görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

27 Mar 2022 - 15:17 - Siyaset

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