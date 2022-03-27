Filiz, Alzheimer Yaşam Evi’ni çok beğendi

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında etkinlikler devam ediyor. Geçtiğimiz gün etkinliklere Nice Huzurevi sakinleri ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İYİ Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatoş Yıldız Atik, İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı Muhasibi Salim Yaşar, İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcıları Nihal Kupşi ve Erol Derin katıldı.
BAŞARILAR DİLEDİ
İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve beraberindeki heyet İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Tesisi çok beğenen Filiz, Alzheimer Yaşam Evi’nde görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.