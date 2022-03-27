18 Mart Çanakkale Zaferi için Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Çanakkale’ye bir gezi düzenledi. Bahçecik halkının yoğun katılım sağladığı gezi, 18 Mart tarihinde planlanırken hava muhalefeti sebebi ile 25 Mart’ta gerçekleştirildi. Geziye yaklaşık 150 kişi katılım sağladı. Bahçecik halkı tarafından büyük bir ilgi ile gerçekleştirilen gezide; Eceabat, Kilit Bayır Kalesi ve Tabyalar, Rumeli Mecidiye Tabyası Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Alçı Tepe Sargı Yeri Müzesi, Şehitler Abidesi, Çıkarma Koyu, Ertuğrul Koyu, Ezineli Yahya Çavuş Koyu, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Atatürk’ün saatinin parçalandığı yer rota olarak belirlendi. Geziyi düzenleyen Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği, geziye katılan tüm katılımcılara, ekibe eşlik eden tüm yönetim kurulu üyelerine, gezide katılımcılara rehberlik eden Bayram Er’e ve katkılarından dolayı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye teşekkürlerini iletti.
27 Mar 2022 - 15:17- Gündem Güncelleme: 27 Mar 2022 - 15:19
Bahçecik Kültür Ve Dayanışma Derneği’nden anlamlı gezi
Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni Çanakkale’de kutladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.