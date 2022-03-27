Kadın bakışı ve kadın farkındalığını önemsiyoruz

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında “102 Kadın 102 Bakış” projesiyle kentin dört bir yanındaki kadınlar bir araya geldi. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin organizesiyle Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde ilki gerçekleşen programa 52 mahalleden kadınlar katılım sağladı. Kentte yapılacak projelerde kadın bakış açısını önemsediği belirten Başkan Hürriyet, “Kadın bakışı, kadın farkındalığı, kadının sesi, kadının görünürlüğü, kadının hassasiyeti yerel yönetimlerde ve karar verici dinamiklerde çok kıymetli” dedi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ

Başkan Hürriyet, “Biz kadınlar belki anne olmanın hassasiyeti belki zorluklarda yaşamanın sıkıntılarını bilen bireyler olarak yaptığımız her işi hassasiyetle yapıyoruz. Bu birliktelik, bu dayanışma, karşılıklı fikir alışverişi çok kıymetli. İşte bugün başlangıcını yaptığımız bu toplantının süreklilik arz etmesi, büyüyerek devam etmesi kentimize daha farklı bir kadın hassasiyeti ve bakışı getirecektir. Bizlere yol gösterici olmanızı, fikirlerinizle çalışmalarımızı zenginleştirmenizi çok önemsiyorum. Yoğun programlar içerisinde bazen o masanın karşısından bazı şeyleri göremiyoruz, duyamıyoruz. Dolayısıyla sizlerin bize üçüncü göz olarak eksik, yanlış ya da ihtiyaçları bize iletirseniz bize de daha etkin daha zengin çalışmaları ortaya koyma fırsatı tanıyacaktır.

YENİ BİNALAR DİKMEK

Kadın yönetici olarak o kadar hassas noktalara dikkat ediyoruz ki, kadınlar bir tehlikeyle karşılaşmasın veya çocukların başına bir şey gelmesin diye projelerde kör noktaları görüyoruz. Kadın bakışının her alanda olması yapılan çalışmaların daha etkin daha işler olması için çok kıymetli. Proje demek koca koca binalar dikmek değil. Parayı verirsiniz binayı dikersiniz. Binanın içine insanın ihtiyacı ve somut yararı koymadığınız takdirde verdiğiniz paralar havaya gider. Biz proje anlayışına özellikle insana dokunan, insanın hayatına somut iyilikler getiren çalışmalar olarak bakıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kadınların iş hayatında, sosyal yaşamda ve kent yönetiminde daha fazla yer alabilmesi için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yönetim kademesinde yoğunlukla kadın arkadaşlarımız tercih etmeye çalıştık. Daha çok kadının elini tutarak yukarıya çekmeye çalıştık.

“KADINLAR YETER Kİ ÜRETSİN”

Yaklaşık 8-9 ay önce İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’ni hayata geçirdik. Orada üreten kadınlar hem mutlular hem de artık para kazanmaya başladılar. İZGİM ailesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Ayrıca orayı bir kompleks haline getirdik ve kadınlar üretirken çocuklarını bırakabileceği çocuk oyun alanı yaptık. İZGİM bünyesinde ücretsiz etüt merkezi, psikolog hizmeti, diyetisyen hizmeti, çocuk kütüphanesi, spor merkezimiz var. Kadın yeter ki üretsin, yeter ki gelsin. Evde üreten kadınlarımız için İzmit Çarşısı adı altında bir e-ticaret platformu kurduk. Esnaflarımız da dâhil olmak üzere bu platformda ücretsiz olarak dükkân açabiliyorlar.

ÇINAR ÇOCUK EVİ

Ayrıca Çınar Kadın Kooperatifimiz var. Kooperatife üye olarak bu kooperatif üzerinden de İzmit Çarşısı’nda ürettiklerini pazarlayabilirsiniz. Kadınların daha fazla görünür olması için çalışmalara gayretle devam ediyoruz. Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi’ni hayata geçirdik. Aslında bu merkez de yine kadınlar için büyük kolaylık oluşturuyor. Hasta yakınlarına da hizmet veriliyor. Yeşilova’da açtığımız Çınar Çocuk Evi’miz var. Ekonomik durumu elverişsiz olan ailelere ücretsiz ve ekonomik durumları orta olan ailelere çok cüzi bir rakamla hizmet sunuyor.

“BELEDİYEYİ ŞİRKET GİBİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

Çınar Çocuk Evi, yarın lansmanını yapacağımız Orman Okulu Doğa Eğitim Kampüsü çalışmamızı da içine alan Reggio Emilia anlayışıyla eğitim veren kıymetli bir proje. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Belediyeyi şirket gibi düşünmüyoruz. Birçok tesisimizin ihalesi bittiğinde tekrar ihaleye gitmedik. İnsanlarımıza uygun, kaliteli hizmet sunmalıyız dedik. Sosyal tesis hizmetini sunmak zorundayız dedik. Gülümse Kafe ile başladık. Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi ve Şehr-i İzmit ile devam ettik. Hala da devam ediyoruz.

KENT KAZANIYOR

Bu merkezlerde istihdam yaratmış oluyoruz ve bu kentin gençleri çalışıyor. Bir kişi kazansın değil çok insan kazansın diyoruz. Biz göreve geldiğimizde SARBAŞ’ta az sayıda personel çalışıyordu. Şuanda bu işletmelerle birlikte 60’tan fazla çalışanımız oldu. Ticaret gütmüyoruz. İnsanımız kazanıyor, kent kazanıyor. Biz bu ideallerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kent konseyi bu topluluğu bin kişiye çıkaracağını söyledi. Biz de bin çiçek bin kadın korosu kuralım. Hem sosyalleşme hem de güzel birliktelikleri paylaşma fırsatımız olur. Çok güzel bir takım çalışması olmuş olur. Kadınlar için ne gerekiyorsa İzmit Kent Konseyi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.