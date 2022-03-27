Erol Ne mutlu ki kadın belediye başkanımız var

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Kent kadınının 6’ncı hissine inanmak, fikirlerini önemsemek ve onlara değer vermek, kent aidiyetini ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, kent kadınının güçlü yönlerini öne çıkarmak, her geçen gün yeni katılımlarla büyüyen Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ışığında çağdaş bir İzmit yerel birleşik kadın hareketine öncülük etmek istiyoruz. Ne mutlu ki kadın bir belediye başkanımız var, güçlü kadınlarla yönetilen bir İzmit Belediyesi var.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

İzmit Kent Konseyi olarak icra makamı değiliz. Biz kent insanının daha mutlu olması için sosyal proje ve farkındalıklara imza atan sivil bir yapılanmayız. Bu sivil yapıları, yani sizleri icra makamıyla buluşturmaya aracılık eden ekibiz. Hedefimiz Cumhuriyet’in 100’üncü yılında başkanımızla birlikte ulusal çapta bir kadın çalıştayı yapmak. Bu grubu büyüterek hep birlikte el ele vererek yürüyeceğiz” dedi.