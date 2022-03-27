Erol Ne mutlu ki kadın belediye başkanımız var

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Kent kadınının 6’ncı hissine inanmak, fikirlerini önemsemek ve onlara değer vermek, kent aidiyetini ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, kent kadınının güçlü yönlerini öne çıkarmak, her geçen gün yeni katılımlarla büyüyen Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ışığında çağdaş bir İzmit yerel birleşik kadın hareketine öncülük etmek istiyoruz. Ne mutlu ki kadın bir belediye başkanımız var, güçlü kadınlarla yönetilen bir İzmit Belediyesi var.
“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”
İzmit Kent Konseyi olarak icra makamı değiliz. Biz kent insanının daha mutlu olması için sosyal proje ve farkındalıklara imza atan sivil bir yapılanmayız. Bu sivil yapıları, yani sizleri icra makamıyla buluşturmaya aracılık eden ekibiz. Hedefimiz Cumhuriyet’in 100’üncü yılında başkanımızla birlikte ulusal çapta bir kadın çalıştayı yapmak. Bu grubu büyüterek hep birlikte el ele vererek yürüyeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.