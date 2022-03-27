Derince Çınarlıdere’de Orman Haftası kutlandı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Derince’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Derince Orman İşletme Şefliği tarafından ilçenin güzide mesire alanlarından Çınarlıdere’de düzenlenen doğa yürüyüşü protokol ve öğrencileri bir araya getirdi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, muhtarlar ve kaymakamlık daire müdürlerinin iştirakiyle gerçekleşen program doğa yürüyüşünün ardından gerçekleşen fidan dikimi töreninin ardından sona erdi.