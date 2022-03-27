Derince Çınarlıdere’de Orman Haftası kutlandı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Derince’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Derince Orman İşletme Şefliği tarafından ilçenin güzide mesire alanlarından Çınarlıdere’de düzenlenen doğa yürüyüşü protokol ve öğrencileri bir araya getirdi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, muhtarlar ve kaymakamlık daire müdürlerinin iştirakiyle gerçekleşen program doğa yürüyüşünün ardından gerçekleşen fidan dikimi töreninin ardından sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.