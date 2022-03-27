27 Mar 2022 - 15:21- Gündem G: 27 Mar 2022 - 15:23

Derince Çınarlıdere’de Orman Haftası kutlandı

Derince’nin gözde mesire alanları arasında yer alan Çınarlıdere’de Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Kutlama Programı gerçekleşti
Derince Çınarlıdere’de Orman Haftası kutlandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Derince’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Derince Orman İşletme Şefliği tarafından ilçenin güzide mesire alanlarından Çınarlıdere’de düzenlenen doğa yürüyüşü protokol ve öğrencileri bir araya getirdi. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, muhtarlar ve kaymakamlık daire müdürlerinin iştirakiyle gerçekleşen program doğa yürüyüşünün ardından gerçekleşen fidan dikimi töreninin ardından sona erdi.

27 Mar 2022 - 15:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.537.624 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AFAD’a 45 bin gönüllü ordusu mask
AFAD’a 45 bin gönüllü ordusu
Derince Çınarlıdere’de Orman Haftası kutlandı mask
Derince Çınarlıdere’de Orman Haftası kutlandı
Yoğun hava kirliliği vücutta hasarlara neden oluyor!  mask
Yoğun hava kirliliği vücutta hasarlara neden oluyor! 
Erol Ne mutlu ki kadın belediye başkanımız var mask
Erol Ne mutlu ki kadın belediye başkanımız var
Kadın bakışı ve kadın farkındalığını önemsiyoruz mask
Kadın bakışı ve kadın farkındalığını önemsiyoruz
Bahçecik Kültür Ve Dayanışma Derneği’nden anlamlı gezi mask
Bahçecik Kültür Ve Dayanışma Derneği’nden anlamlı gezi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL