Milli Yol partisi İl binası törenle açıldı

Kocaeli’de çok kısa bir sürede teşkilatlanan ve çalışmalarını sürdüren Milli Yol Partisi, il ve İzmit İlçe binasının açılışını gerçekleştirdi. İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan İl binasının açılışına Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Milli Yol Partisi Genel Sekreteri Haşim Yanar, Milli Yol Partisi İl Başkanı Recep Süslü, Milli Yol Partisi Kocaeli İl Teşkilat Başkanı Ercan Keleş, İlçe başkanları ve çok sayıda partili ve davetliler katıldı.

SİYASET ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIK

İl binasının açılışında konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “Yıllardır hasretini çektiğimiz bir hayalimiz vardı. Allah'ın izniyle bu hayalimizi sizlerle birlikte zirveye çıkartacağız. Muhsin Yazıcıoğlu keşke yaşasaydı ve bugünleri görseydi. 150 yıldır Türkiye kendi kendini tekrar eden bir ülke, gelen kendi zengini ile beraber geliyor, kendi zenginini oluşturuyor. Milleti düşünen yok. Siyaset millete hizmet etme aracı olmaktan çıkmış, zenginlik aracı olmuş. inkılapçı bir ruhla, var olan bu siyaset anlayışını değiştirmek üzere yola çıktık. İnsanlar sürekli siyaset hastalığına kapılmış. Adam geliyor genel başkan oluyor, ne zaman görev süresi bitiyor onu bilmiyor. Yanlışlara kimse karşı çıkmıyor” dedi.

KOCAELİ TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çayır, “Biz yeri geldiğinde devrimcilere yapılan yanlışların karşısında bile durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Eğer biz bunu yapmazsak yarın sıra sana geldiğinde yanında kimseyi bulamazsın. Bizim hareketimiz siyasi partiler ötesi bir harekettir. Siyasi değişimi ve dönüşümü yapmazsak hiçbir şey halledemeyiz. Bizim davamız milletin davasıdır. Kocaeli İl teşkilatına çok teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Recep Süslü ve onunla beraber yürüyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha ilk adımı bile atmadık. Göreceksiniz bu hareket milletin makus tarihini değiştirerek yeniden adaleti getirecek” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından davetliler, il ve ilçe binasının açılışını dualar eşliğinde kurdele keserek gerçekleştirdi.