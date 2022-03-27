27 Mar 2022 - 15:33- Gündem G: 27 Mar 2022 - 15:41

Tarhan da soruyor! “47 milyon Euro’yu kim yedi?”

2016 yılı başında İsveçli üretici Saab’dan 47 milyon Euro’ya satın alınan platform yeniden gündeme geldi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Tarhan da soruyor! “47 milyon Euro’yu kim yedi?” mask

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan 2016 yılında yerli olarak lanse edilen İsveçli marka Saab'dan 47 milyon Avro bedelle satın alınan prototip aracı yeniden gündeme getirdi. O dönem AKP iktidarı tarafından 2020 yılında yollarda olacağı söylenen otomobilin seri üretime geçilmemesi bir yana, kamuflajının dahi çıkarılamamıştı.  Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın sadece kamuflajlı bir şekilde tanıtılan otomobilin 2019 yılında satışa hazır hale geleceği sözleri hafızalardaki yerini koruyor.

“47 MİLYON EURO’YU KİM YEDİ?”

Tarhan’ın 47 Milyon Euro’nun hesabını sorduğu görüntüleri yayınlayan Yandaş Medyanın haberini sosyal medya hesabından paylaşan Tarhan, “Havuz medyası bal gibi anlıyor da, anlamamak için eli mahkum ne yapsın! Neması kesilir. Sorduğum; Saab marka aracın batmış, hurda platformundan üretilen yerli otomobil nerede? Yağlama yıkamayı bırakın sadede gelin! Saab Prototipi yok, 47 milyon Euro’yu kim yedi?” ifadelerini kullandı. 

27 Mar 2022 - 15:33 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Erol Demirbek Türk - yahu onun da payına o düşmüş yemişse yemiş ne olmuş günah işleme hakkı varmış ya ENGEL OLUNUYORMUŞ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 17:48
01

Kader - ne yemedilerki ki

47 milyon para değil bütün fotoğrafa bakınca

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 16:12
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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