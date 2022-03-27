Tarhan da soruyor! “47 milyon Euro’yu kim yedi?”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan 2016 yılında yerli olarak lanse edilen İsveçli marka Saab'dan 47 milyon Avro bedelle satın alınan prototip aracı yeniden gündeme getirdi. O dönem AKP iktidarı tarafından 2020 yılında yollarda olacağı söylenen otomobilin seri üretime geçilmemesi bir yana, kamuflajının dahi çıkarılamamıştı. Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın sadece kamuflajlı bir şekilde tanıtılan otomobilin 2019 yılında satışa hazır hale geleceği sözleri hafızalardaki yerini koruyor.
“47 MİLYON EURO’YU KİM YEDİ?”
Tarhan’ın 47 Milyon Euro’nun hesabını sorduğu görüntüleri yayınlayan Yandaş Medyanın haberini sosyal medya hesabından paylaşan Tarhan, “Havuz medyası bal gibi anlıyor da, anlamamak için eli mahkum ne yapsın! Neması kesilir. Sorduğum; Saab marka aracın batmış, hurda platformundan üretilen yerli otomobil nerede? Yağlama yıkamayı bırakın sadede gelin! Saab Prototipi yok, 47 milyon Euro’yu kim yedi?” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Erol Demirbek Türk - yahu onun da payına o düşmüş yemişse yemiş ne olmuş günah işleme hakkı varmış ya ENGEL OLUNUYORMUŞ.
Uyan turkiyem - Bu hesaplar seçim sonrası sorulacak.
Yakışır - ŞEREF YEMEĞE EKMEK BULAMAZKEN
Kader - ne yemedilerki ki
47 milyon para değil bütün fotoğrafa bakınca
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.