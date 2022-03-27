Tarhan da soruyor! “47 milyon Euro’yu kim yedi?”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan 2016 yılında yerli olarak lanse edilen İsveçli marka Saab'dan 47 milyon Avro bedelle satın alınan prototip aracı yeniden gündeme getirdi. O dönem AKP iktidarı tarafından 2020 yılında yollarda olacağı söylenen otomobilin seri üretime geçilmemesi bir yana, kamuflajının dahi çıkarılamamıştı. Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın sadece kamuflajlı bir şekilde tanıtılan otomobilin 2019 yılında satışa hazır hale geleceği sözleri hafızalardaki yerini koruyor.

“47 MİLYON EURO’YU KİM YEDİ?”

Tarhan’ın 47 Milyon Euro’nun hesabını sorduğu görüntüleri yayınlayan Yandaş Medyanın haberini sosyal medya hesabından paylaşan Tarhan, “Havuz medyası bal gibi anlıyor da, anlamamak için eli mahkum ne yapsın! Neması kesilir. Sorduğum; Saab marka aracın batmış, hurda platformundan üretilen yerli otomobil nerede? Yağlama yıkamayı bırakın sadede gelin! Saab Prototipi yok, 47 milyon Euro’yu kim yedi?” ifadelerini kullandı.