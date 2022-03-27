Vatandaşlar Sekapark'a akın etti

Kocaeli'de yükselmeye başlayan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar Sekap ark'a akın etti. Bazı vatandaşlar Körfez kenarında yürümeyi tercih ederken, bazıları da çimlerde oturarak sıcak havanın tadını çıkarttı.Uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, bu hafta ortasından itibaren yükselişe geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kocaeli'nin en gözde yerlerinden biri olan Sekapark'ta da yoğunluk yaşandı. Sıcaklığın yükselmesini değerlendiren vatandaşlar, arkadaşlarıyla, aileleriyle veya evcil hayvanlarıyla güneşin tadını çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.