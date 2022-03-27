27 Mar 2022 - 16:14- Gündem G: 27 Mar 2022 - 16:17

Vatandaşlar Sekapark'a akın etti

Yükselmeye başlayan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar Sekapark'a akın etti.

Serhat Güneş
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Vatandaşlar Sekapark'a akın etti mask
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Kocaeli'de yükselmeye başlayan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar Sekap ark'a akın etti. Bazı vatandaşlar Körfez kenarında yürümeyi tercih ederken, bazıları da çimlerde oturarak sıcak havanın tadını çıkarttı.Uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, bu hafta ortasından itibaren yükselişe geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kocaeli'nin en gözde yerlerinden biri olan Sekapark'ta da yoğunluk yaşandı. Sıcaklığın yükselmesini değerlendiren vatandaşlar, arkadaşlarıyla, aileleriyle veya evcil hayvanlarıyla güneşin tadını çıkardı.

27 Mar 2022 - 16:14 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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