Vatandaşlar Sekapark'a akın etti

Kocaeli'de yükselmeye başlayan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar Sekap ark'a akın etti. Bazı vatandaşlar Körfez kenarında yürümeyi tercih ederken, bazıları da çimlerde oturarak sıcak havanın tadını çıkarttı.Uzun süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, bu hafta ortasından itibaren yükselişe geçti. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kocaeli'nin en gözde yerlerinden biri olan Sekapark'ta da yoğunluk yaşandı. Sıcaklığın yükselmesini değerlendiren vatandaşlar, arkadaşlarıyla, aileleriyle veya evcil hayvanlarıyla güneşin tadını çıkardı.