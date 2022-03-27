Derince, Çekmece’den 1 puan çıkarabildi “2-2”

TFF 3.Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor 28.hafta karşılaşmasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta iki kez öne geçen sarı lacivertliler büyük bir fırsatı teperken maçın hakemi Yunus Emre Çakar da, Büyükçekmece’nin futbolu çirkinleştirmesine çanak tuttu. Çakar beceriksizliği ile de berbat bir yönetim ortaya koyarken İstanbul ekibinin 12. adamı olarak yeteneksizliğini de ortaya koydu.

BELEDİYE DERİNCESPOR: 2

BÜTÜKÇEKMECE TEPECİK: 2

STAT: Derince Doğal Çim

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar?, Gökhan Özkan**, Gökmen Çambel**

BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha**, Efe**, Mehmet Tosun*** (Kadir dk.83*), Melih İnan***, İlker***, Ramazan Özkabak* (Uğurcan dk.59 **), Tayfun***, Muhammed Enes** (Mert dk.59 **), Sercan***, Mesut Can*** (Abdulkadir dk.71*), Muhammet Fatih***

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan**, Doğukan**, Ufuk**, Berkay **, Erçağ*** (Umut dk.90+3), Ramazan**, Caner***, Orhan**, Turgay*** (Mertkan dk.83?), Hüseyin Fıstıkçı** (Kayhandk.76), Ahmet Can**

Sarı Kartlar: Muhammet Fatih, Efe, Abdulkadir, Kadir (Derincespor), Erçağ, Ufuk Er (Tepecikspor)

Goller: Sercan Uslu (dk.21) (Derince), Erçağ (p) (dk.58), Doğukan (kk) (dk.60), Turgay An (dk.63) (Tepecikspor)