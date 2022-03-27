Derince, Çekmece’den 1 puan çıkarabildi “2-2”

TFF 3.Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor 28.hafta karşılaşmasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta iki kez öne geçen sarı lacivertliler büyük bir fırsatı teperken maçın hakemi Yunus Emre Çakar da, Büyükçekmece’nin futbolu çirkinleştirmesine çanak tuttu. Çakar beceriksizliği ile de berbat bir yönetim ortaya koyarken İstanbul ekibinin 12. adamı olarak yeteneksizliğini de ortaya koydu.
BELEDİYE DERİNCESPOR: 2
BÜTÜKÇEKMECE TEPECİK: 2
STAT: Derince Doğal Çim
HAKEMLER: Yunus Emre Çakar?, Gökhan Özkan**, Gökmen Çambel**
BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha**, Efe**, Mehmet Tosun*** (Kadir dk.83*), Melih İnan***, İlker***, Ramazan Özkabak* (Uğurcan dk.59 **), Tayfun***, Muhammed Enes** (Mert dk.59 **), Sercan***, Mesut Can*** (Abdulkadir dk.71*), Muhammet Fatih***
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan**, Doğukan**, Ufuk**, Berkay **, Erçağ*** (Umut dk.90+3), Ramazan**, Caner***, Orhan**, Turgay*** (Mertkan dk.83?), Hüseyin Fıstıkçı** (Kayhandk.76), Ahmet Can**
Sarı Kartlar: Muhammet Fatih, Efe, Abdulkadir, Kadir (Derincespor), Erçağ, Ufuk Er (Tepecikspor)
Goller: Sercan Uslu (dk.21) (Derince), Erçağ (p) (dk.58), Doğukan (kk) (dk.60), Turgay An (dk.63) (Tepecikspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.