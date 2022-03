Çiçek: Bu Ramazan’da da etsiz ev bırakmayacağız

11 ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü itibariyle başlıyor. Ekonomik krizin hat safhada olduğu günümüzde iğneden ipliğe her ürüne zam üstüne zam geldi. Özellikle mutfağımıza giren en temel gıdalar bile artık lüks olmaya başlarken asgari ücretle geçinen aileler için kırmızı et adeta hayal oldu. Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan iş insanı Cezmi Çiçek ise, bu yıl da geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için “İste Vadi’den Gelsin” sloganıyla “Ramazan’da Her Eve Et Girsin” projesini sürdürüyor.

29 MART’TA İNDİRİM BAŞLIYOR

Vadi Besicilik Sahibi Cezmi Çiçek, “Kocaeli’nin ilk ve tek organik ve doğal ürünler marketi olarak Ramazan’da her eve et girsin diye geçen yıl böyle bir kampanya düzenlemiştik. Bugün piyasada 120 liradan aşağı et yok. Kıymanın fiyatı 120 TL, kuşbaşı fiyatı 135 TL, sucuk ise 140 TL’ye satılıyor. Biz bu fiyatları 29 Mart itibariyle maliyetine indirerek satışa başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ZARARIMIZI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURDUK”

İş insanı Çiçek, “Son 2 yılda pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle herkesin maddi durumu bozuldu. İş yapamayan esnaf ve işsiz kalan insanların sayısı oldukça arttı. Marketimize gelip 100 gram kıyma alanlar var. Utana sıkıla 20 TL’lik kuşbaşı alanlar var. Bu durum bizi de derinden üzüyordu. Hesabımızı kitabımızı yaptık. Yapacağımız zararı da göz önünde bulundurarak, maliyetinin altında et satışlarına başlıyoruz” dedi.

FİYATLARI AÇIKLADI

Başiskele Galiperenoğlu Caddesi Yeşilyurt Mahallesi B Blok adresinde bulunan Vadi Doğal Ürünler Marketi’nde Ramazan ayı öncesi 29 Mart Salı gününden itibaren dana kıymanın fiyatı 98 TL’den, dana kuşbaşının fiyatı 105 TL’den, dana sucuğun fiyatı ise 85 TL’den satışa sunulacak. Piyasada ise dana kıyma 120, dana kuşbaşı 135 ve dana sucuk 140 liraya satılıyor.