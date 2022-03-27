Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarındaki seçim heyecanında sona gelindi. Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Odası olağan genel kurulu bugün Birlik Binasında bulunan toplantı salonunda yapıldı. Toplam 431 üyesi bulunan kongrede mevcut Başkan Orhan Arguner yeniden aday olurken Ahmet Ak ve Yusuf Ulaş başkanlığa adaylığını koydu. Saat 17.00'dan sonra açılan sandıklarda odanın Başkanı belli oldu. Oyların çoğunluğunu alan mevcut başkan Orhan Arguner yeniden başkan seçildi. 57 oy ile yeniden başkan seçilen Arguner'i 48 oy ile Ahmet Ak takip etti. Yusuf Ulaş ise 34 oy alabildi.
27 Mar 2022 - 17:37- Gündem Güncelleme: 27 Mar 2022 - 17:39
Mobilyacılar Arguner'den vazgeçmedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.