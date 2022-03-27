Mobilyacılar Arguner'den vazgeçmedi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarındaki seçim heyecanında sona gelindi. Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Odası olağan genel kurulu bugün Birlik Binasında bulunan toplantı salonunda yapıldı. Toplam 431 üyesi bulunan kongrede mevcut Başkan Orhan Arguner yeniden aday olurken Ahmet Ak ve Yusuf Ulaş başkanlığa adaylığını koydu. Saat 17.00'dan sonra açılan sandıklarda odanın Başkanı belli oldu. Oyların çoğunluğunu alan mevcut başkan Orhan Arguner yeniden başkan seçildi. 57 oy ile yeniden başkan seçilen Arguner'i 48 oy ile Ahmet Ak takip etti. Yusuf Ulaş ise 34 oy alabildi.