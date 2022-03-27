27 Mar 2022 - 17:43- Gündem G: 27 Mar 2022 - 17:45

Darıca Kitap Fuarı’na 100 bin kişi ziyaret etti

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 21 Mart’ta başlayan Kitap Fuarı’na vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin kitapseverin ziyaret ettiği Darıca 2. Kitap Fuarı, 29 Mart Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek
Darıca Kitap Fuarı’na 100 bin kişi ziyaret etti mask
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Darıca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Darıca Kitap Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor. İlçede hizmete giren Kapalı Pazar alanında kitapseverlere kapılarını açan fuar, 7'den 70'e her kesimden ilgi görüyor. Yoğun ilginin olduğun Darıca 2. Kitap Fuarı, 29 Mart Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

100 BİN KİTAPSEVER ZİYARET ETTİ

Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve imza günleri ile söyleşilerin de yapıldığı fuarda 100 yayınevi ve yaklaşık 1 milyon kitap yer alıyor. Kitapseverler, fuardan aldıkları kitapları imzalatmak için de zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor. Hafta içi okullardan öğrenciler otobüslerle fuara akın ederken hafta sonu da aileleriyle kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlar stantları ziyaret ederek sevdikleri yazarların kitaplarını alıyor. Sadece Darıca değil çevre ilçeler, Kocaeli ve İstanbul’dan da kitapseverleri ağırlayan Darıca Kitap Fuarı’nı bugüne kadar yaklaşık 100 bin kitapseverin ziyaret ettiği belirtildi.

BIYIK FUARI ZİYARET ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hafta sonu Kitap Fuar’ını ziyaret ederek stantları gezdi ve kitapseverlerle sohbet etti. Yazar Şermin Yaşar’ın imza gününe de katılan Başkan Muzaffer Bıyık, kitapseverler için kitaplarını imzalayan Şermin Yaşar’la sohbet ederek başarılar diledi. Darıca’nın kültür sanat hayatına önemli katkısı olacağını düşündüğü Kitap Fuarı’nı önemsediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların fuara yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

27 Mar 2022 - 17:43 - Gündem

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