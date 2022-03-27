27 Mar 2022 - 17:49- Gündem G: 27 Mar 2022 - 17:52

Kimlik kartlarında yeni dönem!

Kimlik kartlarıyla ilgili yeni bir uygulamaya geçiliyor. İçişleri Bakanı Soylu, kimlik kartlarının kredi kartı gibi, ödemelerde kullanılmasının önünü açacak çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Kimlik kartlarında yeni dönem! mask

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartlarıyla ilgili açıklamada bulundu. 3 milyonun üzerinde ehliyetin kimliğe yüklendiğini ifade eden Soylu, şunları söyledi; Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Şunu ifade edeyim, burada yüklemeye geçtik ve 3 milyonun üzerinde ehliyet kimliğe yüklendi. Yetmedi e-imza ile ilgili bir adım atalım.

Çünkü bu çok önemli. Elektronik sistem hayatın içerisine tamamen girmesini temin ederek, buna da olmaz dediler. Orda da işi oldu bittiye getirdik. Netice itibarıyla bir tarih verdik, Allah’a hamdolsun e-imzayı şu anda kimliğimize yükleyebilme kabiliyetini ortaya koyduk.

KİMLİK KARTLARI KREDİ KARTLARI GİBİ KULLANILACAK

Acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80’ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Maliye Bakanımız da ‘ben bu işe varım' dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var.

Çünkü bizim elimizde bir imkan var. Elimizdeki imkan şu, MERNİS ve nüfus verilerimiz doğruluğunu teyit edebilecek anlayışla beraber eşleştirme yapabilecek kabiliyet sahip. Bunu da sağlayabilir ve inanıyorum ki bu da bir vesile ile oluşabilecek.

27 Mar 2022 - 17:49 - Gündem

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