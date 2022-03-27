Sokak ortasında silahla vuruldu

Olay, İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Adem Ö., kimliği tespit edilemeyen biri tarafından tabancayla vuruldu. Adem Ö., tabancadan çıkan mermilerin her iki bacağına da isabet etmesiyle yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı Adem Ö.'yü kanlar içinde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adem Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.