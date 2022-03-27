27 Mar 2022 - 19:13- Asayiş G: 27 Mar 2022 - 19:16

Sokak ortasında silahla vuruldu

Kocaeli'de bir kişi, sokak ortasında tabancayla her iki bacağından vurularak yaralandı.
Sokak ortasında silahla vuruldu mask

Olay, İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Adem Ö., kimliği tespit edilemeyen biri tarafından tabancayla vuruldu. Adem Ö., tabancadan çıkan mermilerin her iki bacağına da isabet etmesiyle yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı Adem Ö.'yü kanlar içinde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adem Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

27 Mar 2022 - 19:13 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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